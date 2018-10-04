Приволжский медуниверситет рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:19 2018-10-04T15:20:12+03:00

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Состояние двух пострадавших при взрыве в Дагестане оценивается как тяжелое. Об этом сообщил пресс-секретарь Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Никонов.

Напомним, трагедия произошла в спортзале сельской школы Эбдалая 2 октября. В результате ЧП пятеро ребят 14-18 лет с сильнейшими ожогами срочно госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.

Вечером 3 октября пострадавших доставили в Нижний Новгород. Ими занимаются специалисты Ожогового центра Университетской клиники ПИМУ.

По словам Никонова, пациенты в сознании, транспортировку перенесли удовлетворительно. Сейчас они находятся во втором ожоговом отделении. Кроме термической травмы подростки получили термоингаляционную травму.

- Один пациент госпитализирован в отделение анестезиологии и реанимации ожоговых отделений. Он находится на аппарате искусственной вентиляции легких в состоянии медикаментозного сна. Состояние оценивается как тяжелое, площадь ожогов составляет 80% поверхности тела, - рассказал пресс-секретарь вуза.