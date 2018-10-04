Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших при взрыве дагестанцев
Обожженных в результате взрыва дагестанских подростков доставили спецбортом МЧС в Нижний Новгород. Самолет «Сухой Суперджет 100» приземлился в аэропорту Стригино вечером 3 октября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Дагестанских подростков, пострадавших при взрыве, доставили в Нижний Новгород.
Напомним, трагедия произошла в спортзале сельской школы Эбдалая 2 октября. В результате ЧП пятеро ребят 14-18 лет с сильнейшими ожогами срочно госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Днем 3 октября «Комсомольская правда - Нижний Новгород» выяснила, что пострадавших доставят в Ожоговый центр Университетской клиники Приволжского медуниверститета.
- Спецборт за ними уже вылетел из Москвы, - сообщил пресс-секретарь ПИМУ Алексей Никонов.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Он уточнил, что состояние у ребят тяжелое: ожоги 70-80 процентов тела.
В Нижний Новгород подростков доставил спецборт МЧС России, оснащенный современным оборудованием и специальным медицинским модулем, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами. Они позволяли оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полета.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Рейс выполнялся в сопровождении специалистов Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава, а также психолога Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
Тем временем МЧС уже установило причину взрыва. В здании случилось возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Нижегородской области
По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются поиском должностных лиц, ответственных за утечки газа. Добавим, что школьники не раз обращались к директору учебного заведения с жалобами на запах газа.