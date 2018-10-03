2018-10-03T14:23:19+03:00
Происшествия

Пострадавших при взрыве в Дагестане доставят в Нижний Новгород

Помощь пяти подросткам окажут специалисты Приволжского медуниверситета
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: пресс-служба ПИМУФото: пресс-служба ПИМУ
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Университетская клиника Приволжского исследовательского медицинского университета готовится к приезду пострадавших при взрыве в Дагестане. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ПИМУ Алексей Никонов.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Фото с сайта ГУ МЧС России по Республике Дагестан

Напомним, трагедия произошла в спортивном зале общеобразовательной школы в селе Эбдалая вечером 2 октября. В результате ЧП пятеро ребят 14-18 лет срочно госпитализировали в ожоговый центр Республиканской клинической больницы с ожогами от 50 до 80 процентов тела.

- В связи со взрывом в школе в Дагестане специалисты ожогового центра Университетской клиники ПИМУ в эти минуты проводят телемедицинскую консультацию с медиками Дагестана, - написал около 11:00 3 октября на своей странице в Фейсбуке Алексей Никонов.

Спустя пару часов появилась информация, что в среду, 3 октября, в Университетскую клинику доставят двух пострадавших при взрыве подростков. Была вероятность, что специалисты нижегородского ожогового центра также вылетят в Дагестан для курации других пострадавших.

Однако позже было решено, что в Нижний Новгород транспортируют всех пятерых пострадавших школьников.

- Спецборт за ними уже вылетел из Москвы, - сообщил пресс-секретарь ПИМУ.

В беседе с «Комсомольской правдой - Нижний Новгород» Никонов уточнил, что местные специалисты к приезду пациентов готовы. Состояние у них тяжелое: ожоги 70-80 процентов тела.

Тем временем МЧС уже установило причину взрыва. В здании случилось возгорание газовоздушной смеси неизвестного происхождения.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следователи занимаются поиском должностных лиц, ответственных за утечки газа. Добавим, что школьники не раз обращались к директору учебного заведения с жалобами на запах газа.

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