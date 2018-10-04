Нижегородское «Торпедо» сразится с ярославским «Локомотивом» 4 октября

СЕГОДНЯ 13:29 2018-10-04T13:29:28+03:00

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Сегодня, 4 октября 2018 года, состоится очередной матч Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский клуб «Торпедо» сыграет с «Локомотивом» из Ярославля.

Встреча состоится на льду «УКРК «Арена-2000-Локомотив»». Начало - в 19:00.

На сегодняшний день ХК «Торпедо» находится на третьей строчке турнирной таблицы Восточной Конференции, а ярославский клуб – на четвертой в Западной.

Напомним, 30 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде прошел матч Континентальной хоккейной лиги. Соперником ХК «Торпедо» в этот раз стал ХК «Амур» из Хабаровска. Итоговый счет встречи - 4:3 в пользу «Торпедо». Хотя изначально нижегородские хоккеисты проигрывали сопернику на три очка.

Подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.