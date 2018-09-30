Нижегородское «Торпедо» обыграло хабаровский «Амур» в матче КХЛ

СЕГОДНЯ 19:17 2018-09-30T19:17:53+03:00

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30 сентября 2018 года в Нижнем Новгороде прошел матч Континентальной хоккейной лиги. Соперником ХК «Торпедо» в этот раз стал ХК «Амур» из Хабаровска. Итоговый счет встречи - 4:3 в пользу «Торпедо».

С самого начала нижегородские хоккеисты начали жесткую игру. На второй минуте матча Дмитрий Родионычев заработал удаление, и команда осталась играть в меньшинстве. На девятой минуте малым штрафом был наказан Денис Баранцев. Однако забросить шайбу в большинстве хабаровцам не удалосью.

На 12 минуте счет открыл центральный нападающий ХК «Торпедо» Энди Миле. Однако через две минуты «Амур» сравнял счет. Шайбу забросил Филиппи Томаш.

На 18 минуте в ворота нижегородского клуба прилетела еще одна шайба. Ее автором стал Владислав Ушенин. На отдых команды разошлись со счетом 2:1 в пользу «Амура».

В самом начале второго периода, на 25 минуте, гости из Хабаровска снова забили гол. С передачи Игоря Руденкова и Филиппи Томаша шайбу забросил Павел Дедунов.

На 31 минуте за подножку на две минуты был удален Дмитрий Воробьев из ХК «Амур». У нижегородских хоккеистов была возможность атаковать в большинстве, но счет не изменился.

Под конец второго периода, на 37 минуте, нападающий ХК «Торпедо» Энди Миле был удален на две минуты за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

Вторая 20-минутка закончилась со счетом 3:1 в пользу «Амура».

В начале третьего периода нижегородцы взяли себя в руки и сравняли счет. На 46 минуте матча Энди Миле забросил вторую шайбу в ворота противников из Хабаровска. Цифры на табло сменились на 2:3.

Меньше минуты прошло, как защитник ХК «Торпедо» Дмитрий Родионычев сравнял счет, забив гол с помощью передач Антона Шенфельда и Никиты Сетдикова.

Болельщики в шоке! Еще ровно минута и счет уже становится 4:3 в пользу нижегородского клуба! Шайбу забросил Владимир Галузин. Трибуны в восторге. Всего за три минуты ХК «Торпедо» вырвалось вперед.