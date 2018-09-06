2018-09-06T16:34:13+03:00
Общество

Специалисты выяснили, почему брусчатка на тротуаре у «Нитела» все время проваливается

Благоустроить пешеходную дорожку предстоит 6 сентября
Анастасия НАЗАРОВА
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Сотрудники ОАО «Нижегородский водоканал» провели обследование коммуникаций на участке провала в районе остановки «Мыза» около завода «Нител», на который жалуются местные жители.

Напомним, после обращения города по поводу «смытой» брусчатки Водоканалу было выдано предписание благоустроить поврежденный тротуар. Работа была выполнена 21 августа.

Прошло две недели, а пешеходная дорожка после очередного ливня снова разрушилась.

- Такой недоремонт - это же смех и грех! - написал аноним в соцсетях. - Не успели мы, работники ННИИРТ и НИТЕЛ, обрадоваться ремонту, так опять и снова провал у Мызы.

В пресс-службе Водоканала «Комсомольской правде» сообщили, что в ходе обследования была обнаружена разгерметизация колодца, куда уходил песок, а впоследствии разрушался слой брусчатки.

- Пятого сентября водопроводный колодец отремонтирован, сегодня, 6 сентября, будет завершено благоустройство, - уточнили в пресс-службе.

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