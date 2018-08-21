«Брусчатку чуть не смыло»: Нижегородцы недовольны состоянием тротуара напротив «Нитела»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-21T16:04:15+03:00

На такой дорожке можно запросто поломать ноги Фото: СОЦСЕТИ

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Состояние пешеходных дорожек в районе завода «Нител» и остановки общественного транспорта «Мыза» оставляет желать лучшего. Терпение пешеходов лопнуло, и они выложили красноречивые снимки в соцсети с надеждой, что на крик о помощи отреагируют СМИ.

- В одном месте брусчатку после дождя чуть не смыло… Ограждения нет, - написал аноним. - А подальше, на этом же тротуаре, брусчатка стирается быстрее, чем набойки на ботинках.

Жители уверены, что тротуары не должны так выглядетьФото: СОЦСЕТИ

В администрации Приокского района «Комсомолке» рассказали, что районе канализационного коллектора на пешеходной дорожке по пути от «Нитела» к Мызе новая брусчатка была положена в мае 2018 года. Работы выполнял Водоканал в рамках благоустройства после проведения ремонта.

К сожалению, такую картину можно встретить в любом районе Нижнего НовгородаФото: СОЦСЕТИ

В понедельник, 20 августа, Приокский отдел административно-технической инспекции выдал предписание ОАО «Нижегородский водоканал» провести работы по благоустройству поврежденного тротуара в рамках гарантийных обязательств. На выполнение работ дали один день - 21 августа. Рабочие уже начали исправлять восстановление дорожного покрытия.

Чуть подальше, ближе к Мызе, брусчатка была разобрана неустановленными лицами. Ремонт тротуара там запланирован на сентябрь 2018 года.