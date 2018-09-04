2018-09-04T14:38:22+03:00
Общество

«Нам тяп-ляп ремонт не нужен!»: повторно уложенная брусчатка у «Нитела» не выдержала очередного дождя

Возмущенные жители написали на дорожке все, что думают по этому поводу [фото]
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Местные жители в недоумении: недавно брусчатку переложили, а она снова "поплыла"Местные жители в недоумении: недавно брусчатку переложили, а она снова "поплыла"Фото: СОЦСЕТИ
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Две недели прошло с того момента, как ОАО «Нижегородский водоканал» по предписанию администрации Приокского района восстановил тротуар около завода «Нител». А пешеходная дорожка выглядит так, словно и не было никакого ремонта: после очередного ливня брусчатка снова «поплыла».

Брусчатка не хочет приживаться на дорожке у "Нитела" Фото: СОЦСЕТИ

Брусчатка не хочет приживаться на дорожке у "Нитела"Фото: СОЦСЕТИ

- Такой недоремонт - это же смех и грех! - написал аноним в соцсетях. Не успели мы, работники ННИИРТ и НИТЕЛ, обрадоваться ремонту, так опять и снова провал у Мызы.

Крик души местных жителей Фото: СОЦСЕТИ

Крик души местных жителейФото: СОЦСЕТИ

Прохожие стесняться в выражениях не стали и написали прямо на разгромленном тротуаре все, что думают по поводу проведенного недавно ремонта.

- Грубо, но справедливо написали, - считают очевидцы. - Нам такой тяп-ляп ремонт не нужен.

Так пешеходная дорожка выглядела до восстановления 21 августа Фото: СОЦСЕТИ

Так пешеходная дорожка выглядела до восстановления 21 августаФото: СОЦСЕТИ

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что после обращения нижегородцев к местным СМИ по поводу «смытой» брусчатки в районе «Нитела», Приокский отдел административно-технической инспекции выдал Водоканалу предписание провести работы по благоустройству поврежденного тротуара в рамках гарантийных обязательств. Работа была выполнена за один день - 21 августа.

Уложенная брусчатка продержалась две недели. Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

Уложенная брусчатка продержалась две недели. Фото предоставлено пресс-службой администрации Нижнего Новгорода

На место даже выезжал и.о. главы районной администрации Михаил Шатилов, который проверил, как рабочие восстановили поврежденную пешеходную дорожку.

- Комиссия администрации работы приняла, - сообщили тогда в пресс-службе горадминистрации.

«Комсомолка» направила официальные запросы в пресс-службы муниципалитета ОАО «Нижегородский водоканал» с просьбой пояснить, почему ремонта хватает до первого дождя и планируется ли поменять технологию выполнения ремонтных работ.

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