Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе

СЕГОДНЯ 09:21 2018-09-03T09:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лысковском районе Нижегородской области дотла сгорел склад с сеном. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл вчера, 2 сентября, в поле рядом с селом Петровка. Пожарные получили сообщение о возгорании около четырёх часов утра. Из-за того, что огонь был поздно обнаружен, когда спасатели приехали на место происшествия, склад уже полностью был охвачен огнём.

В ликвидации последствий принимали участие 10 пожарных и пять единиц специальной техники.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в тот же день в Нижнем Новгороде сгорел сарайный массив на улице Вождей Революции в Сормовском районе. Для ликвидации последствий привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве тридцати человек и семи единиц техники. Информации о пострадавших в настоящее время нет.