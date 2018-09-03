2018-09-03T09:21:29+03:00
Происшествия

Сильный пожар уничтожил склад с сеном в Лысковском районе

К счастью, никто не пострадал
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Лысковском районе Нижегородской области дотла сгорел склад с сеном. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошёл вчера, 2 сентября, в поле рядом с селом Петровка. Пожарные получили сообщение о возгорании около четырёх часов утра. Из-за того, что огонь был поздно обнаружен, когда спасатели приехали на место происшествия, склад уже полностью был охвачен огнём.

В ликвидации последствий принимали участие 10 пожарных и пять единиц специальной техники.

Площадь пожара составила 600 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в тот же день в Нижнем Новгороде сгорел сарайный массив на улице Вождей Революции в Сормовском районе. Для ликвидации последствий привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве тридцати человек и семи единиц техники. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
21-летний нижегородец похитил шуруповерт и нивелир из строительного гипермаркета
Ушел из жизни старейший артист нижегородского театра драмы Святослав Ушаков
Администрация Нижнего Новгорода продаст на аукционе 23 объекта в центре города
Рецидивистка похитила детскую коляску в Нижнем Новгороде
Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде
Баранина, яблоки и морковь подешевели в Нижегородской области
ФК «Нижний Новгород» проиграл ярославскому «Шиннику» в матче ФНЛ
7-летняя Маша Старостина нашлась в Нижнем Новгороде
На 2,6 вырос объем отгрузки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности
Автодорогу Саров-Кременки откроют 3 сентября
Шесть человек тушили сарай в Лукояновском районе
Врачи рассказали о состоянии пострадавшей при взрыве на заводе им. Свердлова
Частный дом обокрали на улице Баумана в Нижнем Новгороде