Крупный массив сараев сгорел дотла в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:08 2018-09-02T11:09:25+03:00

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Большой пожар произошел в сарайном массиве на улице Вождей Революции в Сормовском районе Нижнего Новгорода в ночь на воскресенье, 2 сентября 2018 года. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Сообщение о загорании сараев в Сормовском районе Нижнего Новгорода поступило в Центр управления в кризисных ситуациях региона в половине четвертого утра 2 сентября. В результате пожара сгорел массив сараев. Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства ГУ МЧС России по Нижегородской области в количестве тридцати человек и семи единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пострадавшим при взрыве и пожаре на заводе имени Свердлова в Дзержинске будет оказана материальная помощь от правительства Нижегородской области и администрации Дзержинска.