Опытный водитель насмерть сбил пешехода в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-29T11:27:49+03:00

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Смертельное ДТП произошло на улице Зуева в районном поселке Ардатов 28 августа в 21:20. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

49-летний водитель (стаж 31 год), управляя машиной «Лада Ларгус», сбил пешехода, который переходил проезжую часть перед близко идущим транспортом вне зоны видимости пешеходного перехода.

В результате аварии пострадал пешеход: 29-летний мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что трагическая автомобильная авария произошла на 469 км трассы Москва - Уфа произошла в Кстовском районе 27 августа в 10:15. 73-летний водитель со стажем 22 года, управляя иномаркой «Нисан», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовик «Ман». В итоге один человек погиб, один получил ранения.

Напомним, что также смертью закончилось ДТП, которое случилось на на 16 км трассы Арья – Тонкино – Шаранга 25 августа. Там один человек погиб, четверо пострадали.