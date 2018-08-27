Крупная авария в Уренском районе: один погибший, четверо пострадавших

СЕГОДНЯ 13:29 2018-08-27T13:29:00+03:00

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Страшная авария произошла на 16 км дороги Арья – Тонкино – Шаранга 25 августа в 00:50. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

24-летний водитель автомобиля «Бриллианс» не справился с управлением, в результате чего машина с четырьмя пассажирами оказалась в кювете.

38-летняя женщина скончалась на месте. Водитель получил перелом грудного отдела позвоночника и перелом ребер слева. 30-летняя женщина получила перелом и ушибленную рану, 41-летний мужчина – ссадины лица. Также в машине был 4-летний мальчик, он был на заднем сидении в детском кресле. Все четверо госпитализированы.

Ранее «Комсомолка» писала, что 26 августа в Перевозском районе столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и трактор. В результате столкновения легковушка улетела в кювет, есть пострадавшие.

Водитель ВАЗа получил перелом левой голени и ушибы мягких тканей головы, а его 37-летний пассажир - перелом костей запястного сустава левой руки.