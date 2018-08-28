В Нижегородской области «Ниссан» врезался в грузовик: водитель погиб

СЕГОДНЯ 11:27 2018-08-28T11:41:56+03:00

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Смертельная автомобильная авария произошла на 469 км трассы Москва – Уфа произошла в Кстовском районе 27 августа в 10:15. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

73-летний водитель со стажем 22 года, управляя иномаркой «Нисан», при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовик «Ман».

В результате ДТП пострадали двое: водитель личного автотранспорта получил смертельное ранение, а его пассажир – 71-летняя женщина госпитализирована с тяжелой сочетанной травмой.

Напомним, в субботу, 25 августа, крупная авария произошла в Уренском районе. В результате ДТП на 16 км трассы Арья – Тонкино – Шаранга один человек погиб, четверо пострадали.

Также сообщалось, что 26 августа в Перевозском районе столкнулись легковой автомобиль ВАЗ и трактор. В результате столкновения легковушка улетела в кювет, есть пострадавшие.