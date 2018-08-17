В Нижнем Новгороде на три дня ограничили движение на улице Федосеенко
С 17 августа в Нижнем Новгороде ограничено движение транспорта на улице Федосеенко. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.
Причина – проведение строительно-монтажных работ. По информации, движение будет восстановлено 20 августа 2018 года.
Специалисты просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно ограничено движение на участке от улицы Палисадная до улицы Пилотов. Причиной изменений стало строительство нового жилого комплекса. Когда движение на данном участке снова откроется – неизвестно.
Сейчас в Нижнем Новгороде перекрыт Мызинский мост. По нему могут ездить только общественный и служебный транспорт. Переправу обещают открыть для движения в начале сентября.