2018-08-07T15:43:52+03:00
Общество

Мызинский мост могут открыть для движения в начале сентября

Ремонт продолжится в 2019 году
Юлия ИСАЕВА
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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской областиФото: пресс-служба правительства Нижегородской области
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7 августа 2018 года министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов побывал на Мызинском мосту и проверил ход ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас абочие продолжают заливать бетонное основание, на которое укладывают гидроизоляцию. Уже заканчивается вывоз технических отходов. Завтра, 8 августа, уже планируется начать укладку первого из двух слоев литого асфальтобетона.

В ходе совещания Власов поставил подрядчику задачу завершить работы к началу сентября и полностью открыть движение. Это связано с увеличением машин в связи с началом учебного года и окончанием отпусков.

Согласно информации, ремонтные работы на Мызинском мосту будут разделены на два этапа. Второй запланирован на 2019 год.

-Учитывая достаточное количество рабочих и техники, при благоприятных погодных условиях объемы и темпы ремонта позволяют в этом году открыть движение по Мызинскому мосту в начале сентября, - сказал Власов.

3 августа на Мызинском мосту в Нижнем Новгороде начались работы по устройству гидроизоляционного слоя. Работы уже завершены почти на 50%. В ближайшее время они будут поводиться ночью. Для этого организуют дополнительное освещение моста.

Напомним, с 4 августа движение по мосту ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста. По словам мэра Владимира Панова, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте.

Ремонт Мызинского моста начался 9 июля 2018 года. Сейчас движение осуществляется по двум крайним полосам.

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