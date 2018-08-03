На Автозаводе со 2 августа ограничено движение транспорта по улице Палисадная

3 Авг. 10:10 2018-08-03T10:10:26+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода временно ограничено движение на участке от улицы Палисадная до улицы Пилотов. Об этом сообщается на сайте Центра организации дорожного движения.

Причиной изменений стало строительство нового жилого комплекса. Когда движение на данном участке снова откроется – неизвестно.

Напомним, 5 августа 2018 года в Нижнем Новгороде будет отмечаться День железнодорожника. В связи с этим в городе изменится движение общественного транспорта.

Так, с 11:30 до 13:00 будет временно прекращено движение троллейбусов №25 «Мещерское озеро - улица Архангельская».

Маршрут автобусов №48 и №Т-47 сократится до остановки «Рынок», а путь автобуса №93 будет временно организован от улицы Ухтомского до улицы Кузбасская по улице Электровозная в обоих направлениях.