2018-08-15T16:01:59+03:00
Происшествия

В Дзержинске в результате ДТП пострадала 5-летняя девочка

На трассе Москва – Уфа столкнулись «Газель» и «Рено»
Анастасия НАЗАРОВА
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Авария с участием «Газели» и «Рено» произошла на 386 км трассы МоскваУфа 15 августа в 9:25. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки. Женщина 1976 года рождения получила ушиб шейного позвоночника, сотрясение головного мозга, девочка 2013 года рождения была пристегнута ремнем безопасности. Обе госпитализированы.

Также пострадали мужчина 1981 года рождения – получил ушиб поясничного отдела позвоночника и женщина 1976 года рождения – тоже ушиб поясничного отдела позвоночника. После осмотра были отпущены.

Напомним, сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области. ДТП произошло на трассе Кантаурово-Зиняки-Городец.

Сообщалось также, что 14 августа на 13 км трассы Работки - Порецкой столкнулись легковушка и грузовик. ДТП произошло из-за того, что неопытный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От полученных травм скончался на месте.

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