Сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-15T13:34:50+03:00

Изменить размер текста: A A

33-летний водитель «Ауди» сбил вышедшего на проезжую часть лося. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 14 км трассы Кантаурово-Зиняки-Городец (Городецкий район) 14 августа в 22:50. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Нижегородской области.

В результате аварии мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавший был госпитализирован.

Напомним, также 14 августа на 13 км трассы Работки - Порецкой столкнулись легковушка и грузовик. ДТП произошло из-за того, что неопытный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу. От полученных травм скончался на месте.

Кроме того, в минувший вторник в 9:55 на 59 км трассы Владимир-Москва-Арзамас произошла автомобильная авария с участием самосвала и «Лады». Поворачивая налево, 41-летний водитель ГАЗ 3507 не предоставил преимущество в движении и врезался в «Ладу». В результате ДТП в больнице оказались три человека.