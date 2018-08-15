2018-08-15T10:44:47+03:00
Происшествия

Автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком в Нижегородской области

Авария произошла на 13 км трассы Работки – Порецкой
Анастасия НАЗАРОВА
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Смертельное ДТП случилось на 13 км трассы Работки – Порецкой в Больше-Мурашкинском районе 14 августа в 23:14. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Неопытный водитель (стаж вождения 1 год) автомобиля «Лада» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Даф».

В результате столкновения погиб 27-летний водитель легковушки.

В 16:45 на 360 км трассы МоскваУфа произошло другое ДТП с участием грузовика. Только там обошлось без жертв.

38-летний водитель иномарки «Форд Фокус» не выбрал безопасную дистанцию и врезался в МАЗ 6312А9 и в машину для нанесения дорожной разметки (МДР-5).

В итоге пострадали двое: водитель и пассажир легковушки (29-летняя женщина). Оба получили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Госпитализированы.

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