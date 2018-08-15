2018-08-15T09:52:19+03:00
Спорт

До конца лета в Нижегородской области появятся 80 воркаут-площадок

Одна из таких современных площадок появилась в парке имени Пушкина Советского района
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Восемьдесят воркаут-площадок установят в Нижегородской области до конца лета 2018 года. Об этом и.о. замглавы региона Дмитрий Сватковский заявил на открытии одной из таких площадок с роллердромом в парке имени Пушкина Советского района Нижнего Новгорода 14 августа.

Чиновник напомнил, что современные спортивные площадки создаются в городах и районах области в рамках проекта «Живи спортом», который реализуется по инициативе главы Нижегородской области Глеба Никитина.

- Проект дает прекрасную возможность выбрать здоровый образ жизни, физкультуру и спорт в качестве досуга, - отметил Сватковский. - Кроме того, вокруг устанавливаемых воркаут-площадок благоустраивается территория. А это немаловажно для тех, кто живет рядом. Надеюсь, что те 80 спортивных площадок, которые мы установим, станут новыми точками притяжения для активных людей.

Ранее и.о. замглавы региона сообщил, что более трети нижегородцев регулярно посещаются спортзалы. А к 2024 году к систематическим занятиям спортом предстоит привлечь 55% населения.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбивший лося автомобилист госпитализирован в Нижегородской области
Более 1,8 тысячи нижегородцев купили квартиры по программе «Жилье для российской семьи»
Чистый убыток Нижегородского машзавода вырос в 2,6 раза
ДТП с тремя ранеными произошло на трассе Владимир-Муром-Арзамас
Чиновницу осудили за мошенничество в Гагинском районе
Нижегородская область планирует получить около 30 млрд рублей из федерального бюджета
Гараж на площади 112 квадратных метров сгорел в поселке Большое Козино
Автомобилист погиб в результате столкновения с грузовиком в Нижегородской области
15 августа пицца в Domino's будет стоить 99 рублей
Проект оказания поддержки молодым художникам разработают в Нижнем Новгороде
Минтранс РФ предварительно одобрил финансирование строительства обхода Балахны
Глеб Никитин: «Опыт ГК «Узола» по внедрению бережливых технологий нужно распространять на другие предприятия»
Нижегородцы попросили обследовать около 20 заброшенных социальных объектов
Новые правила размещения киосков разработают в столице Приволжья
В Нижегородской области разыскивается 57-летний Лев Якушев
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» открылся в Нижнем Новгороде
Полицейские изъяли у нижегородцев более 200 свертков с наркотиками