До конца лета в Нижегородской области появятся 80 воркаут-площадок

СЕГОДНЯ 09:51 2018-08-15T09:52:19+03:00

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Восемьдесят воркаут-площадок установят в Нижегородской области до конца лета 2018 года. Об этом и.о. замглавы региона Дмитрий Сватковский заявил на открытии одной из таких площадок с роллердромом в парке имени Пушкина Советского района Нижнего Новгорода 14 августа.

Чиновник напомнил, что современные спортивные площадки создаются в городах и районах области в рамках проекта «Живи спортом», который реализуется по инициативе главы Нижегородской области Глеба Никитина.

- Проект дает прекрасную возможность выбрать здоровый образ жизни, физкультуру и спорт в качестве досуга, - отметил Сватковский. - Кроме того, вокруг устанавливаемых воркаут-площадок благоустраивается территория. А это немаловажно для тех, кто живет рядом. Надеюсь, что те 80 спортивных площадок, которые мы установим, станут новыми точками притяжения для активных людей.

Ранее и.о. замглавы региона сообщил, что более трети нижегородцев регулярно посещаются спортзалы. А к 2024 году к систематическим занятиям спортом предстоит привлечь 55% населения.