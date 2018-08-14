Современная площадка для воркаута появится в парке имени Пушкина

СЕГОДНЯ 13:09 2018-08-14T13:09:51+03:00

По случаю ее открытия 14 августа состоится баттл между любителями и профессионалами брейк-данса

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Современная спортивная площадка для воркаута откроется в парке имени Пушкина в Советском районе 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Площадка в самом центре парка представляет собой комплекс, оборудованный турниками, брусьями и скамейками для качания пресса. Любители спорта смогут заниматься там и днем, и ночью (там предусмотрено освещение).

По случаю открытия площадки в 17:00 начнутся показательные выступления спортсменов направления воркаут. На площадке экстремальных видов спорта можно будет увидеть показательные выступления скейтбордистов и любителей велоспорта. Завершится мероприятие баттлом между любителями и профессионалами брейк-данса.

Напомним, на встрече со скейтерами, которые тренировались на Нижневолжской набережной около Канавинского моста, мэр Владимир Панов предложил несколько новых мест для парка экстремальных видов спорта.

- Планируем не просто перенести имеющуюся площадку, а сделать скейтборд-парк, более насыщенный, более удобный. Рассматривалось несколько мест, ребята положительно отнеслись к возможности переехать в парк Пушкина. Город им окажет полную поддержку, - пообещал чиновник.