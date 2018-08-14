Более трети нижегородцев регулярно посещают спортзалы

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-14T16:05:55+03:00

К 2024 году к систематическим занятиям спорта надо предстоит привлечь 55% населения

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Работников спорта поздравили с Днем физкультурника в Нижнем Новгороде 14 августа. В торжественной обстановке им вручили ведомственные награды Минспорта РФ и облправительства.

На церемонии и.о. главы региона Дмитрий Сватковский отметил, что Нижегородская область - один из ведущих спортивных регионов стран, и надо заниматься ее развитием в этой сфере.

- За последние три года число тех, кто регулярно посещает секции и спортзалы, выросло почти на 23% и составило около миллиона человек – более трети жителей региона, - заявил чиновник.

Он также напомнил, что к 2024 году предстоит привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом 55% населения. Сейчас этот показатель составляет 35,6%.

- Необходимо сохранить положительную динамику, чтобы поставленная цель была достигнута. Если говорить о спорте высших достижений, то в 2017 году нижегородские спортсмены на международных соревнованиях завоевали 333 медали, в 2016 году их было 255, - уточнил Сватковский.