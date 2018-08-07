Автозаводским дошкольникам проведут экскурсию по «Городскому кольцу»

7 Авг. 11:23 2018-08-07T11:24:16+03:00

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8 августа 2018 года в 10.00 в детском саду №31 Автозаводского района состоится познавательная программа «Экскурсия по городскому кольцу». Мероприятие организовано с целью формирования первичных представлений у детей дошкольного возраста о малой родине - Нижнем Новгороде.

В ходе программы ребята узнают о достопримечательностях города, совершив путешествие по станциям «Кремль», «Главная проходная ПАО «ГАЗ», «Мемориал «Вечный огонь», «Дворец культуры ПАО «ГАЗ», «Парк культуры и отдыха». Дошкольников также ждут интересные игры, конкурс загадок, музыкально-танцевальные паузы, викторина на знание правил дорожного движения.

Завершится мероприятие музыкальным флеш-мобом «Нижний - город наш родной!».

Напомним, в Автозаводском районе ежедневно по будням с 14.00 до 18.00 студенты выходят на дворовые территории и организуют досуг всех желающих ребят. В этом году в проект впервые были включены библиотеки района, где проводились интеллектуальные викторины, часы творчества, квесты, эстафеты, медиаигры.