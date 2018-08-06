2018-08-06T15:10:49+03:00
Общество

Дворовые игры вместо гаджетов: в Автозаводском районе студенты организуют досуг скучающим нижегородцам

Викторины, квесты, и медиаигры будут идти ежедневно с двух дня и до шести вечерана Южном шоссе и улице Гайдара
Светлана СТРОКАН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В августе 2018 года в рамках реализации традиционного проекта «Дворовая практика» для юных автозаводцев будут работать две площадки, расположенные по адресам: улица Южное шоссе, 32а; улица Гайдара, 20а, и четыре куратора.

- Игровые кураторы, это нижегородские студенты. На территории площадок они ежедневно по будням с 14.00 до 18.00 выходят на дворовые территории и организуют досуг всех желающих ребят, - сообщила заместитель главы администрации Автозаводского района по организационной работе Марина Демидова. - В этом году в проект впервые были включены библиотеки района, где проводились интеллектуальные викторины, часы творчества, квесты, эстафеты, медиаигры.

Напомним, в Автозаводском районе в июле 2018 года задействовали 18 кураторов на девяти дворовых площадках района, расположенных по адресам: улица Южное шоссе, 32а, 49а; проспект Бусыгина, 45а; поселок Мостоотряд, 30; улица Мончегорская, 13д; проспект Молодежный, 44б; улица Шнитникова,1; поселок Новое Доскино, линия 19, линия 25.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин пообещал продолжить проект «Поезда здоровья»
Глеб Никитин предложил создать рабочую группу для разработки концепции развития территории Стрелки
Работы по укладке асфальта завершились на 92% ремонтируемых дорог в Нижнем Новгороде
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста Дениса Суворова заключен под стражу
В Нижний Новгород осенью 2018 года приедет делегация из китайской провинции Аньхой
За две недели за езду по Большой Покровской оштрафовали 59 водителей
В Нижнем Новгороде на 82-м году жизни умерла бывший директор кинотеатра «Рекорд» Людмила Садовская
Глеб Никитин посетит фестиваль музыки и технологий Alfa Future People 2018
ГАЗель на скорости влетела в столб: 42-летняя пассажирка погибла на месте
Нижегородцы займутся йогой на спортивном фестивале
Глеб Никитин предложил провести 9 сентября голосование по проекту Стратегии развития региона
Нижегородцы проведут День физкультурника на Гребном канале
Нижегородские хирурги провели две уникальные операции
Выставка с лучшими российскими местами для путешествий пройдет в Нижнем Новгороде
На Звездинке появился обновленный полиэлитеновый водовод в 200 метров длиной
Глеб Никитин пообещал взять на контроль ситуацию с ливневками в Автозаводском районе
В Нижегородской области пройдет экстремальный забег «Стальной характер»
Глеб Никитин вошел в состав совета директоров ПАО «ГАЗ»
Шестилетний пассажир погиб в ДТП, потому что пьяный водитель не справился с управлением
914 домов в Нижнем Новгороде прошли проверку на морозоустойчивость
ФК "Нижний Новгород" сыграл вничью с командой "Луч" из Владивостока
Полицейский за взятку в 93 000 рублей закрыл глаза на то, что иностранцев фиктивно ставили на учет
На матч Олимп-ФНЛ в Нижнем Новгороде пришли более 28 000 зрителей
Канавинский суд отказался возвращать маленькую дочь отцу-англичанину