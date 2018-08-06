Дворовые игры вместо гаджетов: в Автозаводском районе студенты организуют досуг скучающим нижегородцам

6 Авг. 15:10 2018-08-06T15:10:49+03:00

Викторины, квесты, и медиаигры будут идти ежедневно с двух дня и до шести вечерана Южном шоссе и улице Гайдара

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В августе 2018 года в рамках реализации традиционного проекта «Дворовая практика» для юных автозаводцев будут работать две площадки, расположенные по адресам: улица Южное шоссе, 32а; улица Гайдара, 20а, и четыре куратора.

- Игровые кураторы, это нижегородские студенты. На территории площадок они ежедневно по будням с 14.00 до 18.00 выходят на дворовые территории и организуют досуг всех желающих ребят, - сообщила заместитель главы администрации Автозаводского района по организационной работе Марина Демидова. - В этом году в проект впервые были включены библиотеки района, где проводились интеллектуальные викторины, часы творчества, квесты, эстафеты, медиаигры.

Напомним, в Автозаводском районе в июле 2018 года задействовали 18 кураторов на девяти дворовых площадках района, расположенных по адресам: улица Южное шоссе, 32а, 49а; проспект Бусыгина, 45а; поселок Мостоотряд, 30; улица Мончегорская, 13д; проспект Молодежный, 44б; улица Шнитникова,1; поселок Новое Доскино, линия 19, линия 25.