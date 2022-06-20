Медицинский центр «АртроЛайн» специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. К нам приходят с проблемами позвоночника и суставов, восстановиться после травм, операций и исправить осанку. Медицинский центр «АртроЛайн» эффективно лечит даже сложные случаи, не прибегая к операциям.

У нас собрана команда экспертов по лечению опорно-двигательного аппарата. В нее входят только дипломированные врачи с опытом работы и подтвержденной квалификацией. В центре принимают специалисты по неврологии, травматологии, физиотерапии, мануальной терапии, остеопатии, иглоукалыванию и рефлексотерапии.

Мы убеждены: точный диагноз – залог успешного лечения, поэтому наша диагностическая программа тщательно продумана, включает в себя необходимые инструментальные и лабораторные анализы, которые позволяют выявить самые ранние признаки заболевания.

В медицинском центре применяется комплексный подход к лечению. С каждым пациентом работают сразу несколько специалистов, следуя индивидуальному протоколу лечения.

Мы используем безоперационные методы лечения. Снижаем количество осложнений без потери эффективности лечения.

Наша клиника закупает наиболее эффективные препараты и использует современное оборудование для диагностики и лечения от ведущих мировых производителей. В лечении используем только проверенные методики ведущих специалистов.

Наш подход в работе: высокопрофессиональный коллектив, качественные препараты, высокий уровень сервиса и при этом демократичные цены.

Позаботьтесь о своем здоровье вовремя!

Медицинский центр «АртроЛайн» находится по адресу: г. Н. Новгород, ул. Гордеевская, д. 61, в шаговой доступности от станции метро «Московская»

Запись по телефону: 8 (831) 280-96-00

Сайт: nn.artroline.ru

E-mail: artrolinenn@gmail.com

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