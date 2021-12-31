"Неравнодушие спасает": Очевидец ДТП спас двух маленьких детей на трассе в Нижегородской области Фото: Инстаграм

Практически под самый Новый год стало известно об одной по-настоящему доброй истории, в самый раз к такому светлому празднику. Только вот начало своё она берёт с очень печального события...

Жители Нижегородской области могут помнить о смертельной аварии на трассе в Уренском районе региона, возле села Семёнов, которая случилась несколько дней назад: в ней погибли двое взрослых людей, а две маленькие девочки пострадали. Сегодня министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов поделился неизвестными ранее подробностями этой трагедии.

– История самая обычная, но очень правильная и про тепло человеческой души, – начал рассказ министр.

Оказалось, что очевидцем той аварии стал Евгений Потякин, родившийся в Орловской области. Он ехал из Москвы в Кемерово через Нижегородскую область в свой первый рейс в качестве дальнобойщика.

– Именно в этом рейсе Евгений оказался ближе всего к пострадавшим в аварии. И принял самое важное решение – до приезда скорой медицинской помощи из замерзающей на морозе машины эвакуировал двух детей в ближайшую больницу. Не побоялся. И не оставил двух деток на морозе, – подчеркнул Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что изначально жизнь девочек спас ремень безопасности, но затем Евгений – совершенно посторонний человек, казалось бы – взял ответственность за их благополучие на себя.

– Уже позже, после аварии, доехав до Кемерово, Евгений нашёл мой аккаунт и написал, – продолжил министр. – Он интересовался состоянием спасённых им детей. И очень хотел бы с ними встретиться, когда закончится больничная история.

Давид Мелик-Гусейнов от души поблагодарил небезучастного водителя:

– Я очень благодарен Евгению. Он не нажал педаль газа и не проехал мимо трагедии. Он подарил частицу своего тепла. Просто так. Тихо и без эмоций. Деревенский парень родом из Орловской области, отслужил в армии, папа двух замечательных ребят – мальчика 9 лет и девочки 8 лет.

"Неравнодушие спасает" – подытожил министр:

– Помогать и созидать – этими качествами наделён каждый. Но не каждый их использует.

Давид Валерьевич закончил добрую историю, напомнив о приближающемся празднике:

– За новогодним столом я обязательно вспомню нашего Евгения, пожелав ему здоровья. И очень хочу, чтобы не только его поступок, но ещё и правильные установки, принципы в жизни стали для многих нормой. Спасибо. С наступающим!