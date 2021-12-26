Два человека погибли в ДТП на трассе в Нижегородской области 26 декабря

Два человека погибли в ДТП на трассе в Уренском районе 26 декабря Фото: данным ГУ МВД России по Нижегородской области

В воскресенье, 26 декабря, в Уренском районе Нижегородской области произошло ДТП – на дороге столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибло два человека.

Согласно официальным данным, трагедия произошла около села Семенов в 12:00. В пресс-службе ведомства сообщили, что двое детей — девочки 2 и 6 лет — пострадали. Пострадавших доставили в местную больницу до прибытия экстренных служб.

Два человека погибли в ДТП на трассе в Уренском районе 26 декабря Фото: данным ГУ МВД России по Нижегородской области

- По предварительной информации, 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «КИА», не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Рено», - пояснили в ведомстве.

В результате мощного удара от полученных травм погибли два человека - пассажир и водитель легкого автомобиля Киа. Спасателям удалось деблокировать погибших из повреждённого автомобиля.

Два человека погибли в ДТП на трассе в Уренском районе 26 декабря Фото: данным ГУ МВД России по Нижегородской области

Сейчас на месте работают 8 человек и 3 единицы техники личного состава МЧС и АСО. Место ДТП в настоящее время оцепили, а аккумулятор легкого автомобиля отключили из-за вероятности возгорания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.