«Услышали душераздирающие крики из-под земли»: Спасатели достали котёнка из колодца глубиной 12 метров в Арзамасском районе

Сейчас пушистику ищут новый дом. Фото: скрин из видео. Источник: Даша Шокурова

История со счастливым концом приключилась в воскресенье, 12 декабря, в Арзамасском районе – там спасатели МЧС достали котёнка, который провалился в колодец глубиной 12 метров. О судьбе рыжего прохвоста «Комсомолке» рассказала местная жительница Дарья Шокурова.

- Мы с мамой услышали душераздирающие крики котёнка из-под земли, немного поискав, поняли, что он провалился в глубокий колодец. Тот был закрыт тяжёлым деревянным щитом, и мы и подумать не могли, что что-то подобное может произойти, - вспоминает Дарья.

Как котёнку удалось забраться внутрь, непонятно, возможно, малыш искал, где укрыться от холода, или в настоящую бетонную ловушку его загнали собаки. Но факт остаётся фактом: обратно он выбраться уже не мог, а люди, услышавшие его жалобный писк, пройти мимо не смогли и во что бы то ни стало, решили помочь животному.

Котёнка намыли, накормили и напоили. Фото: Даша Шокурова

- Сначала мы пытались достать его своими силами: с помощью веревки и ведра, надеялись, что он туда залезет, и мы его достанем. Но у нас ничего не получалось, - рассказала Дарья.

Тогда мама с дочкой поняли, что без специалистов тут не обойтись, и набрали в службу спасения «112», объяснили диспетчеру сложившуюся ситуацию и спустя каких-то 10 минут на место событий прибыл отряд спасателей.

- Спасатели не остались равнодушными к попавшему в беду животному, и уже своими силами достали котенка из колодца, за что мы им очень благодарны, - подчеркнула Дарья.

Судя по кадрам, записанным на видео, в глубокий колодец отправился один из членов отряда, там он посадил котёнка в сумку, закрыл её и прикрепил к верёвке, а после выбрался из злачного места и сам.

История со счастливым концом приключилась 12 декабря. Фото: Даша Шокурова

Когда сумку открыли, из неё выпрыгнул бело-рыжий молодой котик с мокрой и перепачканной в грязи шёрсткой. Животное всё ещё в испуганном состоянии на полусогнутых ногах сделало свои первые шаги на свободе, после чего его вновь поймали, но на этот раз с целью отогреть и покормить.

- Сейчас с ним всё в порядке. Котёнка мы намыли, накормили и напоили. Он пока у нас, но мы ищем ему хозяина. У себя оставить не можем, в доме уже есть кот и собака, - поделилась местная жительница.

Если Вы хотите подарить новый и любящий дом рыжему прохвосту, то можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!