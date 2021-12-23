Хотел жениться и переехать в Москву: Нижегородского некрополиста Москвина, делавшего кукол из трупов детей, оставили в психиатрической клинике

Нижегородского некрополиста Москвина, делавшего кукол из трупов детей, оставили в психиатрической клинике Фото: Иван НИЖЕГОРОДОВ

Сегодня в Ленинском районном суде Нижнего Новгорода решалась судьба нижегородского некрополиста Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов детей.

Напомним, эта страшная история прогремела на всю страну девять лет назад. Тогда выяснилось, что хорошо известный в научных кругах Нижнего краевед, лингвист, владеющий 13 языками, превратил свою квартиру в склеп. Два года некрополист на территории кладбищ Нижнего Новгорода и Нижегородской области раскапывал могилы малолетних девочек от 3 до 11 лет. Он доставал из гробов их тела или останки, относил к себе домой и мумифицировал. В квартире, расположенной на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде, Москвин облачал трупы в женские одежды и хранил их до обнаружения сотрудниками правоохранительных органов в ноябре 2011 года.

На основании медицинской экспертизы Анатолий Москвин признан нуждающимся в психиатрическом лечении. В клинике он находится уже девять лет, а судья регулярно продляет ему этот срок. Вот и на этот раз суд остался непреклонен.

- Нижегородский некрополист Анатолий Москвин оставлен в психиатрической клинике еще на 6 месяцев, - сообщает канал «Опер пишет…» - Сам Анатолий Москвин просил изменить ему стационарное лечение на амбулаторное. Он рассказал о своих планах на дальнейшую жизнь, в которых хочет жениться, уехать в Москву, где будет заниматься литературной деятельностью и репетиторством по иностранным языкам.

Стоит отметить, что о женитьбе Анатолий Москвин заговаривает уже не первый раз. В 2016 году у него уже появлялась невеста – молодая 25-летняя девушка. Ранее она являлась буквально на все заседания по делу Анатолия Москвина, на которых решался вопрос о применении к нему принудительных мер медицинского характера, и уверяла всех, будто бы она его дочь. Однако, как стало известно в ходе заседания, детей у некрополиста нет и быть по определенным причинам не может. Тогда девушка решила стать законной женой Москвина. Впрочем, тогда дело с мертвой точки так и не сдвинулось, и связать себя узами брака Москвин не смог.

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