Восьмиквартирный жилой дом вспыхнул в Семенове. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 23 декабря серьезный пожар вспыхнул в Семеновском районе – там загорелся восьмиквартирный жилой дом. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сосновой в Семеновском городском округе поступило около девяти утра 23 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В одноэтажном восьмиквартирном жилом доме были заселены две квартиры. Дом ранее уже был признан аварийным. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение кровли дома. В 9:51 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, в доме проживало три человека. Все они успели выйти из дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

- Погибших и пострадавших в результате пожара нет, - пояснили в региональном ГУ МЧС. – Причина и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.