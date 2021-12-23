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Происшествия23 декабря 2021 7:31

Восьмиквартирный жилой дом вспыхнул в Семенове

К счастью, никто не пострадал
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
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Восьмиквартирный жилой дом вспыхнул в Семенове.

Восьмиквартирный жилой дом вспыхнул в Семенове.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 23 декабря серьезный пожар вспыхнул в Семеновском районе – там загорелся восьмиквартирный жилой дом. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

- Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Сосновой в Семеновском городском округе поступило около девяти утра 23 декабря, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В одноэтажном восьмиквартирном жилом доме были заселены две квартиры. Дом ранее уже был признан аварийным. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили горение кровли дома. В 9:51 пожар удалось локализовать на площади 300 квадратных метров.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как оказалось, в доме проживало три человека. Все они успели выйти из дома до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

- Погибших и пострадавших в результате пожара нет, - пояснили в региональном ГУ МЧС. – Причина и обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

ЧППроисшествия: ЧП