Салют на Новый год 2022 в Нижнем Новгороде: когда начнется и где посмотреть

Главной городской площадкой празднования Нового 2022 года станет территория Нижегородской ярмарки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Праздничный салют на Новый год 2022 в Нижнем Новгороде начнется в 00:00. Салют можно будет посмотреть с Окской набережной, протянувшейся вдоль улицы Советской от Метромоста до Канавинского моста.

Главной городской площадкой празднования Нового 2022 года станет территория Нижегородской ярмарки, где горожан ожидает выступление музыкальных групп, диджеев, оперных певцов, артистов оригинального жанра и фигуристов. Народные гуляния продлятся на площади с 21:00 31 декабря 2021 года до 03:00 1 января 2022 года.

Здесь нижегородцы смогут купить сувениры, побывать на мастер-классах, попробовать необычный стрит-фуд и согревающие напитки. Естественно, нельзя будет обойти стороной Резиденцию Деда Мороза, большой уличный каток и яркую карусель.

После боя курантов небо Приволжской столицы раскрасят яркие фейерверки, пиротехническое шоу смогут увидеть не только посетители ярмарки, но и те, кто будут гулять в ближайших окрестностях.

Тем временем специальные площадки для санкционированного запуска салютов будут организованы и в пяти районах Нижнего Новгорода:

- на площади Советской в Советском районе;

- на площади у дворца «Юность» на улице Ярошенко (5а) в Московском районе;

- на территории Сормовского парка, за Лебединым прудом, слева от центральной аллеи;

- на пляжной зоне озера «Земснаряд» первой очереди на улице Смирнова на Автозаводе;

- на набережной Гребного канала со стороны реки в районе ресторана «У Александра» в Нижегородском районе.

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