Пять площадок для запуска новогодних салютов подготовили в Нижнем Новгороде

В Приокском, Канавинском и Ленинском районе площадок для санкционированного запуска фейерверков не предусмотрено. Фото: Мария ЛЕНЦ

Совсем скоро во всем мире будут встречать Новый 2022 год, люди будут загадывать заветные желания под бой курантов, а после потянутся на улицу, чтобы поздравлять друг друга и запускать салют. Поэтому, чтобы сделать праздник безопасным, в каждом городе определяют специальные площадки для фейерверков, в Нижнем Новгороде их будет целых пять.

Точки запуска расположены так, чтобы обеспечить безопасное расстояние до зданий и строений. Также планируется разместить на площадках информационные стенды с правилами обращения с пиротехникой.

Как сообщили в администрации города, нижегородцы смогут запустить салют в следующих местах:

- на площади Советской в Советском районе;

- на площади у дворца «Юность» на улице Ярошенко (5а) в Московском районе;

- на территории Сормовского парка, за Лебединым прудом, слева от центральной аллеи;

- на пляжной зоне озера «Земснаряд» первой очереди на улице Смирнова на Автозаводе;

- на набережной Гребного канала со стороны реки в районе ресторана «У Александра» в Нижегородском районе.

В других районах - Приокском, Канавинском и Ленинском специально отведенных площадок для санкционированного запуска салютов и фейерверков не будет.

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