«Экспонаты собирались десятилетиями»: Музей СССР открылся в нижегородском зоопарке «Лимпопо»

Экспозиция полностью погружает посетителей в эпоху советского времени. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Музей «Назад в СССР» открылся на территории нижегородского зоопарка «Лимпопо» 22 июля. В торжественной церемонии приняли участие представители министерства культуры, городские чиновники, а также генеральный директор зоопарка Владимир Герасичкин. Царившая на открытии атмосфера была буквально пропитана духом того времени: из динамика звучали песни советских лет, а каждый участник был в пионерском галстуке – непременном атрибуте эпохи СССР.

Здание для музея искали по всему городу, в итоге решили создать его прямо на территории зоопарка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Экспозиция музея посвящена истории и быту Советского Союза. Здесь, на площади около 1200 квадратных метров, посетители могут увидеть более 10 тысяч различных экспонатов.

«Идея создания этого музея появилась у меня лет семь назад. Я долго продумывал, как и где это сделать, искал по городу помещения, но ничего не подходило ни по стилю, ни по площади. Хотелось сделать что-то уникальное, поэтому были приглашены креативные архитекторы, и мы сделали такое здание», - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Генеральный директор зоопарка "Лимпопо", создатель музея СССР Владимир Герасичкин. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По его словам, экспонаты для музея собирались не одно десятилетие.

«Вещи привозились со всего Союза. Что-то я приобретал во время поездок по разным городам, что-то дарили друзья, отдавали родственники. В итоге получилась такая коллекция», - пояснил Владимир Герасичкин.

Как отметила первый заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова, музей получился уникальным.

«Важно не только собрать фонды, но еще создать интересные локации, в которые посетители погружались бы с ностальгией и любовью. Я хочу поблагодарить каждого, кто причастен к созданию этого музея», - сказала заместитель министра культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

На первом этаже представлена коллекция транспортных средств. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В завершение торжественной части Владимир Герасичкин и депутат регионального Заксобрания Николай Шкилев перерезали традиционную ленточку, тем самым дав старт работе первого музея СССР в Нижнем Новгороде.

Автомобиль «Победа», пылесос «Вихрь» и проигрыватель «Юность»

Внутри музея очень нарядно и красиво – видно, что к открытию готовились тщательно и с любовью. Крыша центральной части здания представляет собой стеклянный купол, поэтому здесь приятный мягкий свет. Экспозиция занимает два этажа: на первом собраны транспортные средства советского периода – всевозможные мотоциклы, мопеды, велосипеды, мотороллеры и даже автомобиль – легендарная ГАЗ М-20 «Победа». Стены украшают советские вымпелы, знамена и фотографии тех лет.

Центральное место среди экспонатов первого этажа занимает легендарная "Победа". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

На втором этаже представлены предметы быта советского времени: телевизоры, пылесосы, швейные машинки, проигрыватели виниловых пластинок, утюги, сифоны для газирования воды, фототехника, учебники и прочее.

Посетители, которым посчастливилось побывать в музее сразу после открытия, с нескрываемым интересом любовались на предметы с историей.

Универсальный электропылесос "Чайка". Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вот нарядные пенсионерки стайкой кружат около стенда с пылесосами, наперебой вспоминая время, когда эти предметы были в ходу:

- «Вихрь» - вот это была вещь! – показывает одна из них на круглый металлический пылесос. – Не то, что сейчас делают!

- Да-да, я до сих пор таким пользуюсь, и ничего, - тут же подхватывает ее спутница.

Проигрыватели виниловых пластинок. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В соседней галерее, где выставлены проигрыватели и радиолы, спорит парочка:

- Ой, смотри, у нас в точности такой же был! – восторженно вскрикивает женщина, показывая на виниловый проигрыватель-чемодан «Юность».

- Да не-е-ет, не такой. Вот же, смотрит, «наш» по соседству стоит, - со знанием дела парирует ее спутник.

- Да я тебе говорю такой! – пускается в спор дама.

Нельзя не отметить, что все представленные в музее вещи, несмотря на их солидный возраст, выглядят как новые – красивые, яркие, блестящие.

«Все экспонаты музея — оригинальные. Это не репродукция. Часть экспонатов (например, крупная, автомобильная техника) проходила специальные процедуры реконструкции и реставрации», - рассказали в музее.

Полное погружение в СССР

Особенный интерес у посетителей вызвала та часть экспозиции, которая представляет собой пространства, воссозданные в духе СССР. Вот прилавок магазина с кассой и весами «Тюмень», здесь же кефирные бутылки, треугольные пакеты молока и жестяные банки черной икры.

Весы "Тюмень" и продавщица в колпачке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Рядом воссоздан интерьер квартиры, в каких жил каждый среднестатистический гражданин Советского Союза. Деревянный буфет, круглый стол, телевизор на ножках, массивный диван, а в углу – новогодняя елка и трехколесный велосипед «Малыш». Кажется, будто обитатели этой комнаты вышли ненадолго и вот-вот вернутся.

В одной из частей экспозиции воссоздана обстановка советской квартиры. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

По соседству представлена секция, посвященная образованию в СССР. Здесь воссоздан школьный класс: ученики за партой, доска, учительский стол, буквари и учебники.

Кроме того, отдельные части экспозиции посвящены пионерскому движению, транспорту времен СССР, музыкальным инструментам. Здесь есть даже настоящая телефонная будка! Кажется, создатели этой галереи охватили все без исключения сферы человеческой жизни.

Треугольные пакеты молока - примета того времени, о которой любят вспоминать чаще всего. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Отдельно хочется отметить лестницу, ведущую на второй этаж – ее перила, имитирующие плетеную изгородь, представляют собой самый настоящий шедевр художественной ковки. Мотивы оформления перекликаются с тематикой представленной здесь экспозиции – сельское хозяйство и земледелие.

Фрагмент лестницы с коваными перилами. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В настоящее время в музее нет экскурсовода: по словам Владимира Герасичкина, пока еще не нашли человека, который бы хорошо справлялся с этой работой. В дальнейшем в планах есть разработка аудиогида для посетителей на русском и английском языках.

КОНКРЕТНО

Музей расположен на территории зоопарка «Лимпопо» и находится в конце главной его аллеи. Взрослый билет стоит 300 рублей, льготный – 150 рублей. По льготной цене его могут посетить дети до 14 лет, пенсионеры, студенты всех форм обучения, инвалиды. Для того, чтобы посетить музей, не обязательно покупать билет в зоопарк.