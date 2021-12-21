Почти 400 нижегородцев получили травмы из-за гололёда на минувшей неделе. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Почти 400 человек пострадали из-за гололёда в Нижегородской области за неделю. Такие данные «КП – Нижний Новгород» озвучили в Нижегородском территориальном центре медицины катастроф.

- С 13 по 20 декабря зарегистрировано 399 обращений за медицинской помощью, из них 52 – дети. Госпитализировано 47 человек, пятеро из которых – несовершеннолетние, - пояснили в ведомстве.

Наиболее частыми травмами, полученными при падении на скользкой дороге, обычно являются сотрясение головного мозга, переломы и вывихи конечностей, а также растяжения и разрывы связок.

Хоть в Нижегородской области на прошедшей неделе температура воздуха и не опускалась ниже -5 градусов, без обморожений и переохлаждений не обошлось. С холодовыми травмами к врачам обратились 26 человек, двое из которых – дети. Госпитализация потребовалась 11 нижегородцам, в том числе одному ребенку.

- Наибольшему риску холодовой травмы подвергаются дети, у которых в силу возраста не завершено формирование систем терморегуляции, и пожилые люди. Повысить вероятность обморожения может пребывание на морозе в излишне лёгкой, тесной или влажной одежде, длительное сохранение вынужденного неподвижного положения. Больше вероятность пострадать от мороза и у тех, кто недавно перенёс холодовую травму. Хронические заболевания сосудов нижних конечностей, курение, злоупотребление алкоголем также относятся к провоцирующим факторам, - рассказали специалисты нижегородского Роспотребнадзора.

Травм, полученных в результате падения сосулек или схода снега с крыш, в регионе не зафиксировано.

Погодные условия в Нижегородской области остаются напряженными: вслед за оттепелью, которая наблюдалась в минувшие выходные, пришли снегопады, а теперь еще и морозы. По прогнозам синоптиков, среда и четверг станут самыми холодными днями на этой неделе: столбики термометров опустятся до -30 градусов. Метеорологи вновь предупреждают о гололедице и снежных накатах на дорогах.

КОМПЕТЕНТНО

Юрист рассказал, как добиться компенсации за травму из-за гололеда или сосулек

Если из-за травмы вы не могли работать более 21 дня, то факт падения сосульки – уголовно наказуемое преступление (подробности).