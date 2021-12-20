Пострадали девять человек: Водитель маршрутки, протаранившей трубопровод в Балахне, пойдет под суд. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В августе 2021 года все социальные сети облетели пугающие кадры серьезного ДТП в Балахне – там водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в опору трубопровод. В результате пострадали девять пассажиров автобуса. Все они с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

- В 7:15 водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №6 города Балахны, врезался в опору водопровода, - рассказали тогда в ГУ МВД по Нижегородской области. - Девять пассажирок пожилого возраста были доставлены в местную ЦРБ. Одну из них госпитализировали, а других отпустили после осмотра врачей.

К расследованию обстоятельств происшествия сразу же подключились следователи. И вот спустя четыре месяца дело было передано в суд.

- Как установили следователи, обвиняемый во время движения автобуса продавал билеты пассажирам, управляя при этом транспортным средством, что и привело к совершению им ДТП, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. – Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Свою вину мужчина уже признал. Сейчас дело передано в суд.

Стоит отметить, что эту версию произошедшего очевидцы происшествия называли с самого начала. По словам местных жителей, на этом маршруте кондуктора никогда не было.

– №6 автобус всегда без кондуктора работает. Рулить и выдавать билеты одновременно – это нереально сложно! – уверена местная жительница.

– Зашли пять человек образно: один был с тысячей, другой – со ста рублями, третий – с другой суммой, каждому надо отсчитать. Как я знаю, автобусы идут по времени. Спешка. Итог – ДТП, – поддержал эту позицию другой комментатор.

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