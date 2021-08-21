Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Нижегородской области

Восемь женщин пострадали в ДТП в Балахнинском районе утром 21 августа Фото: СОЦСЕТИ

Восемь женщин пострадали в ДТП с маршруткой, случившемся сегодня утром, 21 августа, в Балахнинском районе Нижегородской области.

В ГУ МВД России по региону поделились данными о произошедшем: в 7:15 водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту №6 города Балахны, врезался в опору водопровода. Восемь пассажирок пожилого возраста были доставлены в местную ЦРБ. Одну из них госпитализировали, а других отпустили после осмотра врачей.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов добавил:

– Одна женщина госпитализирована с поверхностными резанными ранами. Состояние всех пострадавших опасений у медиков не вызывает.

Также стало известно, что областная прокуратура организовала проверку по факту случившегося ДТП – её проведение поручено Балахнинскому городскому прокурору.

– Ему предстоит установить причины происшествия и дать оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, – прокомментировали в ведомстве. – По итогам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования.

Одна из пострадавших госпитализирована. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях распространилась информация о произошедшем. Пользователи активно принялись обсуждать вину водителя в комментариях. Кто-то предположил, что водитель был пьян, кто-то просто не понял, как можно не заметить столб. Балахнинцы, знакомые с этим маршрутом, пролили свет на ситуацию:

– №6 автобус всегда без кондуктора работает. Рулить и выдавать билеты одновременно – это нереально сложно! – уверена женщина.

– Зашли пять человек образно: один был с тысячей, другой – со ста рублями, третий – с другой суммой, каждому надо отсчитать. Как я знаю, автобусы идут по времени. Спешка. Итог – ДТП, – поддержал эту позицию другой комментатор.

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