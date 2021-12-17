Раскрыт секрет «Ока Саурона». Показываем, как борские теплицы выглядят изнутри

Сейчас в борских теплицах выращивают огурцы и томаты. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В начале осени жителей Нижнего Новгорода не на шутку встревожило ярко-оранжевое зарево, появившееся одним прекрасным вечером в небе над левым берегом Волги – там, где расположен Борский район. Все местные паблики в соцсетях были буквально завалены фотографиями необычного свечения, которое тут же окрестили «Оком Саурона».Как выяснилось, причиной яркого света стал новый тепличный комплекс, который готовят ввести в эксплуатацию. Нижегородцы принялись шутить, что это свет от столицы закатов, а Бор стали называть городом незаходящего солнца. Только вот жителям этого самого Бора было не до шуток: свет от теплиц оказался настолько ярким, что у жителей окрестных деревень наступили «белые ночи». Кроме постоянного яркого освещения борчане жалуются на шум и вибрацию, которые идут от комплекса.

Так свечение теплиц выглядело из Нижнего Новгорода в период пусконаладочных работ. Фото: СОЦСЕТИ

- Мы живём напротив генераторов, и наша жизнь превратилась в ад. Ночью светло как днем, а шум стоит такой, как будто трактор работает под окнами круглосуточно. Всё это так действуют на нервы, что скоро все станем психами, - сетует жительница деревни Ивонькино Татьяна Галунина.

А так "Око Саурона" выглядело поближе в дни пусконаладки. Фото: СОЦСЕТИ

Корреспондент «КП – Нижний Новгород» в числе других журналистов побывал внутри «Ока Саурона» и узнал, что думает руководство по поводу жалоб местных жителей. Экскурсию провел сам руководитель ООО «ТК Нижегородский», который обозначил позицию администрации, развеял некоторые мифы и ответил на интересующие вопросы.

Строжайшая стерильность

На входе в теплицы нам раздали специальное обмундирование: одноразовые халаты, бахилы, шапочки, медицинские маски. «Как в операционной», - пошутили мы. К слову, и чистота в помещениях комплекса почти такая же. Порядок здесь соблюдают строго, поскольку малейшая оплошность может привести к серьезным последствиям.

Внутри комплекса почти стерильные условия. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Это малая мера безопасности, - объясняет Игорь Почечуев, имея в виду защитную одежду. - Вирус может выкосить теплицу за несколько дней. Занести его можно с чем угодно: бэушными поддонами, на ногах, почистив картошку. Поэтому у нас очень строгие меры по карантинным мероприятиям.

Тепличный комплекс занимает площадь в 17,3 гектар. На данный момент работает около 50% от общего объема. Теплицы построены по голландским технологиям, здесь почти все процессы автоматизированы. По словам Игоря Почечуева, в России на данный момент порядка 2,5 тысяч гектар таких теплиц, в Голландии – 10 тысяч га.

Все процессы в теплицах автоматизированы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Комбинат начал работать полтора месяца назад в режиме опытной экспплуатации, и урожай мы начали собирать совсем недавно. В декабре планируем запустить рассадное отделение, и в январе начнем работать уже на полную мощность. Все теплицы, что запланированы в проекте, уже построены, новых строиться не будет, - пояснил Игорь Почечуев.

Руководитель ООО "ТК Нижегородский" Игорь Почечуев. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Сейчас на комбинате работают более 170 человек, а когда теплицы выйдут на полную мощность, штат увеличится до 300 человек, 260 из которых будут овощеводы. Продукция предприятия будет поставляться в магазины Нижегородской области и ближайших регионов.

Площадь комплекса - более 17 га. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как выращивают овощи

ООО «ТК Нижегородский» входит в Группу компаний «РОСТ», которая является лидером рынка овощей защищенного грунта. На данный момент в борской теплице работают три больших производственных блока по 2,5 гектара каждый. На пяти гектарах растут огурцы, еще на 2,5 га – томаты. Остальные площади займут салат и огурец.

- С каждого блока в 2,5 га собирается порядка 18-20 тонн огурца в день. При работе в полную мощность теплица будет давать порядка 17 тысяч тонн овощей в год, - рассказал специалист.

Сейчас на предприятии работают более 170 сотрудников. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Огурцы выращивают на специальных матах из вспененного базальта. В маты установлены кубики, в которых выращивается рассада. По мере роста лианы поднимаются по протянутым нитяным опорам к потолку. К концу плодоношения высота огурца может достигать 15-17 метров (при высоте теплиц в 6,5 метра)!

Плети огурцов достигают в длину 17 метров. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Для того, чтобы обеспечить такой рост, существует шпалера, и растения подвешиваются на капроновый канат. Когда лианы практически достигают потолка, то чтобы они не обожглись об лампы, их спускают вниз и укладывают на стебледержатель, - пояснил Игорь Почечуев.

Поливают огурцы и помидоры специально приготовленным питательным раствором, который дозированно подается системой капельного полива каждому растению. Полив также происходит автоматически – сотрудники лишь следят, чтобы все системы работали без сбоев. Также здесь поддерживается определенная температура – какая, определяют агрономы. Можно выстроить температурный график, и система автоматически будет её поддерживать.

Овощи будут поставляться в районы Нижегородской области и соседние регионы. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Свет

Особенностью этих теплиц является использование системы досвечивания, когда для лучшего роста культур искусственно увеличивают продолжительность светового дня. Для этого комплекс оснащен мощными лампами, свет от которых и видят нижегородцы на много километров.

- Это обычные натриевые лампы, которые применяются для уличного освещения. Никакой ртути или каких-то других опасных веществ в них не содержится. 18 часов в сутки досвечивается томат и 20 часов в сутки - огурец. Мощность используемых нами ламп составляют 217 ватт на квадратный метр на огурцы и 139 ватт на квадратный метр на томаты, - рассказал руководитель теплицы.

Лампы, которые светят в теплице, не содержат ртути. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как объяснил Игорь Почечуев, на этапе пусконаладочных работ пустые теплицы светились гораздо сильнее, чем если бы они были засажены растениями. И этому есть простое объяснение.

- Сильный свет был связан с тем, что растений не было, а пусконаладочные работы надо проводить. Когда свет идет сверху, он должен поглощаться растениями. И его меньшая часть должна идти на агроткань и отражаться вверх. Когда мы ведем пусконаладку, у нас свет весь бьет вниз, и белая ткань является отражателем, весь световой поток идет вверх. Когда теплица засажена растениями, то там сплошные лианы, и свет почти не попадает на полотно, - пояснил специалист.

Сейчас, когда пусконаладочные работы уже закончились, подсвечиваются только те отделения, в которых есть растения.

Томаты опыляют самые настоящие шмели, которые живут здесь же. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Мы уже не создаем такого большого светового потока, - уверен руководитель тепличного комплекса.

Однако, по словам местных жителей, света от теплиц всё равно много, и по ночам он мешает спать. Да, в теплице есть система зашторивания, и мы видели ее собственными глазами, но она не дает стопроцентной защиты, и столб яркого света уходит в небо, превращаясь в гигантское желто-оранжевое облако. Хоть руководство предприятия и уверяет, что сделает всё необходимое, чтобы минимизировать неудобство местных жителей, но как-то невольно пытаешься представить, что будет, когда теплица заработает на полную мощность (сейчас, напомню, засеяно лишь 50% площадей).

Шмели и энтомофаги вместо химикатов

Администрация комплекса уверяет: при выращивании овощей в борских теплицах не используют нитраты – это не только вредно для потребителей и экологии, но и не выгодно.

- Если использовать большое количество нитратов, растения будут расти быстрее. Но нитраты приводят к перерасходу удобрения и питательного раствора, а это резко снижает маржинальность, - пояснил руководитель ООО «ТК Нижегородский» Игорь Почечуев.

Среди местных жителей ходят слухи, что для борьбы с вредителями в теплицах используют дуст, однако на предприятии эту информацию опровергли: для борьбы с вредными насекомыми здесь используют…полезных насекомых.

- У нас применен голландский метод биологической защиты растений, - пояснил Игорь Почечуев. - Мы используем насекомых-энтомофагов, которые естественным путем борются с вредителем, не принося ущерба. В отличие от использования химии, при таком способе вредитель уничтожается на всех стадиях развития: личинка, нимфа и взросла особь. Энтомофаги очень чувствительны к любой химии, они очень маленькие и обитают непосредственно на растениях. А одна химическая обработка растений сокращает срок их жизни на 10 дней.

Салатная линия готовится к запуску. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В отделении с томатами живут самые настоящие шмели – они обитают в специальных домиках. Полосатые насекомые опыляют помидоры, благодаря чему они плодоносят.

- Шмель более безопасен для человека, чем пчела: он не так агрессивен, - пояснил руководитель теплиц.

Экология. Водоснабжение. Безопасность

Кроме постоянного свечения теплиц жителей окрестных деревень беспокоит загрязнение окружающей среды, причиной которого может стать агрокомплекс. По словам борчан, в ноябре Роспотребнадзор выявил превышение показателей по содержанию фенола в воздухе, и люди это связали с работой теплиц. Пошли слухи, что комбинат отравляет воздух вредными веществами. Однако в компании уверяют, что такого просто не может быть.

На предприятии не используются нитраты и химикаты для борьбы с вредителями. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- У нас даже в производстве он [фенол] нигде не используется. Откуда ему взяться? - разводит руками Игорь Почечуев.

Другой «больной» для местных жителей вопрос – водоснабжение. По словам борчан, с появлением теплиц у них начались перебои с водой.

Так борские теплицы выглядят вблизи. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- У тепличного производства нет водопровода, значит, и воду будут черпать из-под земли. Это сколько воды нужно выкачать, чтобы поливать все их растения на 17 га? Значит, вода в наших скважинах скоро уйдёт! А кто нам проведёт водопровод? Уже у многих упало давление в кране, - говорит Татьяна Иванова.

Энергоцентр борских теплиц. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Руководитель тепличного комбината Игорь Почечуев подтвердил, что воду на полив растений они действительно берут из скважин. Однако он уверен, что на людях это никоим образом не отразится.

- Перебоев с водой не будет, у нас проведено специальное обследование и получены все разрешения на добычу подземной воды. Там оценены все риски и всё учтено. У нас есть система обратного дренажа: то, что у нас растения не выпивают, отправляем в обратный дренаж, дальше идет система дезинфекции и опять питаем этим растения, - пояснил специалист.

Также жители близлежащих сёл и деревень признаются, что их беспокоит наличие газовых генераторов, расположенных в энергоцентре на территории теплицы. Однако и тут администрация агрокомплекса уверяет, что опасаться не стоит.

- За безопасностью газовых генераторов круглосуточно следит инженерная служба, - заверил нас Игорь Почечуев.

На комбинате применяется система зашторивания, но она не решает проблемы свечения полностью. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Еще одна тема, которая тревожит людей – загрязнение местной реки Везломы. Дескать, стоки от агрокомбината попадают прямиком в неё.

- Вчера была крайняя проверка прокуратуры, и мы вместе со специалистами брали анализы воды. Я пришел в ужас от состояния реки по берегу: там коровники и птичники находятся прямо на реке. Воды, которые сливаются от теплиц, я считаю, не наносят никакого ущерба. Давайте дождемся результатов анализов, - сказал Игорь Почечуев.

Местных жителей пригласили на экскурсию

Администрация предприятия не скрывает: сотрудники теплиц встревожены реакцией местных жителей на появление комплекса, поэтому они готовы приложить все усилия, чтобы минимизировать неудобства людей.

- Несмотря на то, что у нас есть все необходимые разрешения и к нам нет претензий ни у Роспотребнадзора, ни у природоохранной прокуратуры, ни у каких-либо других контролирующих органов, мы как социально ответственная компания инициировали внутреннюю проверку. Сейчас мы заключаем контракт с компанией, которая будет этим заниматься и, думаю, результаты будут известны в январе-феврале 2022 года, - сказал руководитель ООО «ТК Нижегородский» Игорь Почечуев.

После выхода на полную мощность комбинат даст региону 300 рабочих мест. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также он посетовал на то, что никто из местных жителей ни разу не пытался выйти с комбинатом на связь, чтобы задать свои вопросы руководству напрямую. Однако предприятие готово встретиться с активистами и ответить на любые неудобные вопросы.

- Чтобы развеять слухи и сомнения местных жителей, мы готовы пригласить их на экскурсию на комбинат, чтобы они могли увидеть всё своими глазами и получить ответы на интересующие их вопросы. Мы всё покажем, объясним, - заявил Игорь Почечуев.

Сейчас в теплице задействовано 7,1 га из 17,3. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Он отметил, что компания направила соответствующее письмо в борскую администрацию с тем, чтобы ответственные лица могли сформировать список желающих посетить тепличный комплекс. Попасть туда сможет любой желающий, однако группа визитеров должна насчитывать не более 20 человек.

С каждого блока собирается порядка 18-20 тонн огурца в день. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Также Игорь Почечуев выразил обеспокоенность большим количеством фейков в интернете, связанных с работой комбината. Например, слухи о том, что живущие рядом люди умирают от рака и прочее. Действительно, с появлением «Ока Саурона» на борской земле родилось столько слухов и легенд, многим из которых позавидовал бы сам Толкин. Однако есть и реальные проблемы, которые по-прежнему беспокоят местных жителей – такие как ночное свечение, раздражающий шум и вибрация. Люди неоднократно писали во всевозможные инстанции, к проблеме даже подключились депутаты, но никаких нарушений законодательства контролирующие органы не нашли. Вместе с тем есть опасения, что скорое эти проблемы только усугубятся, поскольку теплицы увеличат мощность в два раза.

КОМПЕТЕНТНО

Правительство Нижегородской области:

«В настоящее время в регионе существует дополнительная потребность в овощах открытого и закрытого грунта, овощи в Нижегородскую область частично завозятся из других регионов.

Для решения данной проблемы Правительством Нижегородской области была поведена работа по привлечению в Нижегородскую область крупного инвестора - ООО "Управляющая компания "Технологии Тепличного Роста" (в настоящее время ООО «УК РОСТ»). Инвестору была подобрана инвестиционная площадка, началась реализация инвестиционного проекта ООО «Тепличный Комбинат Нижегородский» по строительству «Тепличного комплекса площадью 17 га для выращивания овощной продукции» в г.о.г.Бор, Ситниковского сельсовета, южнее д.Телятьево.

В результате реализации данного проекта площадь тепличных комплексов Нижегородской области увеличится с 26,5 га до 43,8 га, объем производства овощной продукции закрытого грунта увеличится с 11,2 тыс. тонн до 28,9 тыс. тонн, что позволит повысить самообеспеченность региона овощной тепличной продукцией с 17 % до 21 %. Уровень самообеспечения овощей открытого и закрытого грунта в области увеличится 65% до 71%. Реализация проекта позволит обеспечить население Нижегородской области качественной овощной продукцией собственного производства».