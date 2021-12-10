Зампред заксобрания Владислав Егоров просит прокуратуру проверить теплицы на Бору

Свечение от борских теплиц. Фото взято с сайта НРО КПРФ

Зампред ЗСНО, лидер нижегородских коммунистов Владислав Егоров направил в региональную прокуратуру запрос с целью проверить соблюдение действующего законодательства во время строительства и работы агрокомплекса «Нижегородский». Обращение в адрес главного прокурора региона Андрея Травкина опубликовано на сайте НРО КПРФ.

- По информации жителей, построенные в самом центре частного сектора, в окружении жилых домов, деревень и микрорайонов огромные теплицы комплекса издают очень сильное яркое свечение, видимое за много километров, в том числе, из города Нижнего Новгорода. Яркий свет не дает людям спать, вызывает расстройство здоровья (бессонницу, аритмию, скачки давления, астму и другое) – говорится в обращении.

Также он указал, что вредят местным и газовые генераторы, обогревающие теплицы. Еще на территории комплекса расположены резервуары с пахучей жидкостью, в которые забираются домашние животные и погибают. И, наконец, те вещества, которыми якобы опрыскивают растения и которые стекают в реку Везлома с территории агрокомплекса, тоже могут оказаться ядовитыми.

- Исходя из изложенного, просим Вас обеспечить проведение всесторонней объективной проверки соблюдения законодательства РФ при строительстве и функционировании теплиц агрокомплекса «Нижегородский», - резюмировал Егоров.