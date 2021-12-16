Скульптура Федора Шаляпина появилась в центре Нижнего Новгорода

Скульптура Федора Шаляпина. Фото: @marina_ignatushko

Торжественное открытие скульптуры Федора Шаляпина состоялось в Нижнем Новгороде 15 декабря. Об этом сообщила эксперт в вопросах архитектуры и градостроительства Марина Игнатушко на своей странице в соцсетях. Арт-объект установили на улице Октябрьской на территории одного из новых жилых комплексов.

Работу выполнил скульптор из Санкт-Петербурга Семен Платонов. Скульптура изображает молодого Федора Шаляпина, который выходит подышать свежим воздухом и держит в руке чашку кофе. Именитого оперного певца сопровождает его любимая собака породы французский бульдог.

- Шаляпин выходит на террасу со своей собакой и чашечкой кофе - образ почти домашний, без пафоса и бутафорского величия. Почти как рояль в кустах: идёшь по улице, а чуть сверху за перилами - великий русский... – отметила Марина Игнатушко.

Скульптура Федора Шаляпина. Фото: @marina_ignatushko

Она также добавила, что на открытии многие отметили сходство скульптуры с самим скульптором. В комментариях многие отметили, что пьедестал смотрится лишним. Руководитель компании-застройщика ООО СЗ «МСК» Игорь Крупин уточнил, что пьедестал в данном случае добавляет устойчивости скульптуре.

-Он (арт-объект, прим.) стоит на перекрытии паркинга, «пирог» не очень толстый, закрепить иначе его было невозможно. Плюс да, антивандальная мера, там сделано усиление. Ну и подняв его, улучшили обзор на памятник с нескольких видовых точек, - уточнил он.

Сам скульптор рассказал на своей странице в Instagram, что очень любит изображать животных и процесс создания бульдога, как элемента скульптуры, ему особенно понравился.

- Анималистика - один из моих любимых жанров, - признался он, - Повадки, живая непосредственность, разнообразие, трогают меня и вдохновляют. Работая над произведением, погружаюсь в череду впечатлений, что приносит мне большое удовольствие.

Фрагмент скульптуры Фото: @marina_ignatushko

Отметим, что установить скульптуру Шаляпина намеревались в Нижнем Новгороде не первый год. Так, ныне покойный скульптор Вячеслав Потапин хотел изобразить Шаляпина молодым и даже подготовил свой вариант будущей скульптуры.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде решили восстановить балкон дома, где жил Горький и гостил Шаляпин.