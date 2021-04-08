Балкон дома, где жил Горький и гостил Шаляпин, восстановят в Нижнем Новгороде

Балкону вернут исторический облик, утраченный после капитального ремонта. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Исторический балкон здания, где жил писатель Максим Горький и гостил оперный певец Федор Шаляпин, восстановят в Нижнем Новгороде. Дом №11б по улице Короленко входит в усадебный комплекс нижегородского архитектора XIX века Владимира Лемке, а работы по его реставрации будут проходить в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас балкон находится в аварийном состоянии. Более того, как выяснилось в ходе работы в архивах, в 1979 году проводился капитальный ремонт дома, который сильно изменил его облик. Так, в ходе перепланировки центральный вход переоборудовали в квартиры, а балкон на втором этаже демонтировали и установили вместо него другой.

- Важно максимально достоверно воссоздать облик и габариты балкона. Проект готов, все расчеты по нагрузкам сделаны, скоро начнутся восстановительные работы, – рассказал директор АНО «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» («АСИРИС») Дмитрий Ивагин.

Максим Горький жил в доме на улице Короленко в 1900-1901 годах. Здесь были написаны «Песня о Буревестнике», пьеса «Мещане», начата работа над пьесой «На дне», закончена повесть «Трое». У писателя гостили Леонид Андреев, Иван Бунин, Владимир Немирович-Данченко и Федор Шаляпин.