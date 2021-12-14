Странные стеклянные сферы появились в Автозаводском парке. Рассказываем, что это такое

Стеклянные полусферы находятся недалеко от центральных ворот. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Странные стеклянные сооружения обнаружил корреспондент «КП – Нижний Новгород» в минувшие выходные в Автозаводском парке недалеко от центрального входа. Необычные конструкции легко найти, если миновать главные ворота и сразу же свернуть налево по тропинке - туда, где растут деревья.

Иглу-парк расположен на поляне недалеко от от катка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Здесь, на небольшой поляне недалеко от катка расположились три стеклянных беседки в виде купола, каждая из которых стоит на деревянном подиуме. Пока здесь три таких купола, но четыре подиума – видимо, сюда беседку пока не успели установить. Каждый купол представляет собой металлическую несущую конструкцию, большая часть которой застеклена, а меньшая часть остается свободной для входа. О том, что объекты еще не введены в эксплуатацию, свидетельствует пленка на стеклах. В целом же эти конструкции напоминают Ярмарочную бабу, установленную этим летом на территории Нижегородской ярмарки.

Баба на Нижегородской ярмарке. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Как удалось выяснить «Комсомольской правде – Нижний Новгород», эти загадочные конструкции – не что иное, как первый в городе иглу-парк! Как нам сообщили в МАУ «Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода», он еще находится в процессе создания, но его открытие должно состояться 17 декабря.

На стеклах еще наклеена пленка. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Иглу-парк – это новый формат для отдыха в беседках семьей или компанией. Панорамные беседки, вместимость которых составляет от 2 до 18 человек, отапливаются, блюда можно заказывать в любых кафе или приносить с собой, - рассказали в учреждении.

Так смотрится беседка изнутри. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Вероятно, ближе к открытию в беседках будет установлена уличная мебель: столы и скамьи, разместившись за которыми посетители парка смогут выпить горячего чая и почувствовать себя эскимосом. В комплексе смогут одновременно разместиться до 50 человек.

Здесь, видимо, беседку еще не успели установить. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

К слову, скоро в Нижнем Новгороде появится еще одно необычное пространство. Весной 2022 года около Мещерского озера планируют открыть первый в городе кольцевой вейк-парк. На самом озере можно будет покататься на вейкборде и водных лыжах.