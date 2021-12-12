Первый в Нижнем Новгороде вейкпарк откроется на Мещерском озере весной 2022 года

Первый в Нижнем Новгороде кольцевой вейкпарк откроется возле Мещерского озера в мае будущего года. На самом озере можно будет покататься на вейкборде и водных лыжах. Об этом сообщили на официальной странице Rawakepark в Instagram.

– Также на территории парка появятся зоны отдыха, смотровая площадка и удобные раздевалки. Здесь же можно будет взять в аренду инвентарь, – добавил ведущий программы "Нижний800" Алексей Молев в истории своего профиля.

А вместе с тем прокомментировал:

– Мещеро-ярмарочная территория продолжает развиваться, делая территорию за рекой не менее интересной и комфортной, чем территория центра. И это радует!