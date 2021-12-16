Новогодний стеклянный шар со снегом установили в центре Нижнего Новгорода

Внутри шара настоящий мини-мир.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Нижний Новгород продолжают подготавливать к празднованию Нового года – витрины магазинов и ресторанов украшают декорациями, на улицах устанавливают ели и праздничные арт-объекты, монтируют праздничную иллюминацию. Весь город оживает и пропитывается атмосферой волшебства и новогодней сказки.
Весь город оживает и пропитывается атмосферой волшебства.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Накануне необычная локация появилась на улице Алексеевской прямо около входа в бизнес-центр «Corner Place». Там с краю пешеходной дорожки расположился гигантский стеклянный шар со снегом, новогодние ёлочки и множество подарков в упаковочной обёртке.
В этом же месте стоят новогодние ёлочки.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Упустить из виду такую новогоднюю декорацию сложно, около снежного шара то и дело снуют люди: дети с интересом разглядывают миниатюрные фигурки внутри, а девушки устраивают самые настоящие фотосессии.
В стеклянном шаре находятся миниатюрные фигурки.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
- Внутри шара настоящий мини-мир. Здесь и крохотные гномики, мишки и снеговички. Кто-то из них катается на лыжах, кто-то на санках, - делится эмоциями с места событий корреспондент «Комсомолки». – Также внутри снежного шара на высоком холме, засыпанным белоснежным снегом, стоит лаконичный коттедж.
Внутри снежного шара на высоком холме стоит коттедж.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Напомним, что в этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, поэтому в городе ожидаются масштабные праздничные гуляния.
Место привлекает горожан, рядом с новой локацией люди устаивают фотосессии.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
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