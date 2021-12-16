Новогодний стеклянный шар со снегом установили в центре Нижнего Новгорода

Внутри шара настоящий мини-мир. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Нижний Новгород продолжают подготавливать к празднованию Нового года – витрины магазинов и ресторанов украшают декорациями, на улицах устанавливают ели и праздничные арт-объекты, монтируют праздничную иллюминацию. Весь город оживает и пропитывается атмосферой волшебства и новогодней сказки.

Весь город оживает и пропитывается атмосферой волшебства. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Накануне необычная локация появилась на улице Алексеевской прямо около входа в бизнес-центр «Corner Place». Там с краю пешеходной дорожки расположился гигантский стеклянный шар со снегом, новогодние ёлочки и множество подарков в упаковочной обёртке.

В этом же месте стоят новогодние ёлочки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Упустить из виду такую новогоднюю декорацию сложно, около снежного шара то и дело снуют люди: дети с интересом разглядывают миниатюрные фигурки внутри, а девушки устраивают самые настоящие фотосессии.

В стеклянном шаре находятся миниатюрные фигурки. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Внутри шара настоящий мини-мир. Здесь и крохотные гномики, мишки и снеговички. Кто-то из них катается на лыжах, кто-то на санках, - делится эмоциями с места событий корреспондент «Комсомолки». – Также внутри снежного шара на высоком холме, засыпанным белоснежным снегом, стоит лаконичный коттедж.

Внутри снежного шара на высоком холме стоит коттедж. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Напомним, что в этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, поэтому в городе ожидаются масштабные праздничные гуляния.

Место привлекает горожан, рядом с новой локацией люди устаивают фотосессии. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

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