Кузница снежинок и парад на Большой Покровской: Как отпразднуют Новый год в Нижнем Новгороде. Фото: Иван Макеев

В этом году Нижний Новгород стал новогодней столицей России, поэтому праздничные гуляния в нашем городе пройдут с особым размахом. Волшебная кузница снежинок, новогодний парад на Большой Покровской, резиденция Деда Мороза на Нижегородской ярмарке и Горьковская елка – вот лишь малая часть праздничной программы. Как Нижний Новгород отпразднует наступление Новгорода, депутатам регионального Заксобрания рассказал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Новогодняя столица

Ключевой идеей все праздничных мероприятий, посвященных статусу новогодней столицы, станет Волшебная кузница снежинок. Как пояснили в Минкульте, эта идея напрямую связана с Нижним Новгородом.

- Это про наших изобретателей, Кулибина, инженерную мысль и про сказку, как гномы куют снежинки, - пояснил Олег Беркович. - Здесь мы отталкиваемся от наших народных промыслов – в частности, от филиграни. И используем ее как основной символ - снежинка, сделанная из казаковской филиграни.

Начнется все 10 декабря с улицы Большой Покровской, где пройдет большой парад. К тому времени улицы уже будут украшены.

- Вообще украшение города будет появляться постепенно – что-то появится к 10 декабря, что-то – к 20-му декабря, что-то – к 24-му. Вся программа построена таким образом, чтобы информационные поводы и поводы для радости были у нас на протяжении всего декабря, - отметил министр культуры. - 10 декабря пройдет парад на Большой Покровской, который поставит художественный руководитель ТЮЗа Алексей Логачев. Смысл в том, что мы рассказываем сказку про волшебные снежинки. На протяжении всей Большой Покровской главный герой, мальчик, расставляет эти снежинки по разным точкам. Парад начнется от площади Минина и закончится на площади Горького, где потом будет Горьковская елка.

Основные локации

По словам Олега Берковича, в этом году праздничные мероприятия пройдут во всех районах Нижнего Новгорода и во всех основных парках. И, тем не менее, главные локации останутся прежними – площадь Минина, площадь Горького и Нижегородская ярмарка.

- 24 декабря на Большой Покровской откроются пять островных уличных театральных станций разной тематики: музыкальная шкатулка, новогодний трамвай, сквер Свердлова, Щелковская елка, новогодний шар и зона с канатоходцами у кинотеатра «Октябрь». Внутри будут постоянно работать актеры и развлекать людей.

Одной из главных локаций празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. Там будет сделан каток и установлена карусель.

- Карусель нам любезно подарит город Москва, каток мы сделаем сами. Карусель небольшая, но все равно приятный подарок, - отметил Олег Беркович. - В этом году помимо наших закупок на 100 миллионов рублей, нам Москва подарит украшения на 60 миллионов рублей. Эти украшения будут нам служить еще 5-6 лет.

В районе Нижегородской ярмарки будет сделан большой каток, напоминающий традиционный каток перед здание ГУМа. Он будет работать до середины марта. Здесь же будет установлен Большой самовар, будет топиться печка и 24 декабря откроется резиденция Деда Мороза. Сама новогодняя ночь тоже пройдет здесь – она буде включать в себя спортивные мероприятия, анимационную программу и салют.

Кремль и шоу Ильи Авербуха

Важной праздничной площадкой останется и Нижегородский кремль. В этом году он будет особенно красиво украшен.

- Плюс к прошлогодней появится дополнительная иллюминация, - отметил Олег Беркович. - Если раньше у кремля активно использовалось 7 га, то сейчас – все 22 га. Будет иллюминация как внутри Дмитриевской башни, так и с обратной стороны. Через нее будет открываться вход в таинственный мир. Это красивая новогодняя сказка, которая будет действовать на протяжении всех новогодних праздников.

Впрочем, появятся в этом году и совсем новые праздничные площадки. Одной из них станет стадион «Труд» в Сормовском районе.

- Мы продолжаем ту концепцию, которая была на 800-летии. Мы не фокусируем все на одной локации, а стараемся выводить праздник в районы, - пояснил министр. - Поэтому одной из важнейших площадок станет стадион «Труд» в Сормовском районе. Он способен вместить до 20 тысяч человек. Конечно, в связи с ковидными ограничениями, людей будет меньше. На протяжении всех январских праздников со 2 по 10 января здесь будет идти шоу Ильи Авербуха «Алиса в стране чудес». Здесь у нас идет отсыл к Льюису Кэрроллу, который вдохновившись Нижегородской ярмаркой, потом использовал многие элементы в «Алисе».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Все празднование обойдется Нижнему Новгороду в 327 миллионов рублей. Из них 127 миллионов пойдет на событийную программу, 100 миллионов – на иллюминацию и еще 100 миллионов – передадут муниципалитету на празднование в районах города.