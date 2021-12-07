«Называет себя собачьей мамочкой и возит щенков в пакетах»: Собачий концлагерь устроила жительница Нижегородской области в своей квартире

Спасенный щенок. Фото предоставило сообщество волонтеров "Зоопатруль".

На очередную «собачью тюрьму» наткнулись волонтеры «Зоопатруля» в Арзамасском районе Нижегородской области. Местная жительница Марина в своей квартире содержала порядка 30 собак разного возраста и несколько кошек. Все они не кастрированы, бесконтрольно плодятся и дают, порой, не очень здоровое потомство. А еще стоит громкий лай, ощущаются зловония, имеются подтеки на потолке у соседей снизу и другие «прелести». Это длится уже 8 лет. Полиция не раз выезжала по заветному адресу и забирала собак, но женщина вновь и вновь приносит щенков к себе домой с улицы.

Волонтер Лара Саплина находилась рядом с Арзамасом, когда получила сигнал о происходящем. Нижегородка ехала из другой «нехорошей» квартиры с подобной историей и везла щенков на лечение. Здесь, в поселке Выездное ей тоже пришлось уговаривать местную хозяйку квартиры снять оборону и отдать хотя бы одного хвостатого малыша.

"Мамочка" не спешит отдавать щенка волонтерам. Скриншот с видео "Зоопатруля".

- Женщина показала нам щенка из окна, но отказалась его отдавать, пришлось вызывать полицию, - рассказала о своем визите Лара, - Полицейские ее знают, потому что 11 собак у нее уже забирали. С уговорами она вынесла полицейскому одного щенка в пакете. Волонтеры его забрали. Сейчас этот щенок находится на лечении в Нижнем Новгороде. Женщина она своеобразная, называет питомцев деточками, а себя их мамочкой. Это надо было видеть, как строился ее диалог с полицейским. Сотрудник полиции сказал: «Дайте мне собачку», - «А жена не против?» - «Нет, не против», она ответила: «Нет, я тебе не отдам!». Полицейский стоял в шоке, а она продолжала расспрашивать об изъятых ранее собаках: «А доченька моя вот эта жива? А вот эта?». И смешно, и грех смеяться.

Хозяйка "собачьей тюрьмы" беседует с полицейским. Скриншот с видео "Зоопатруля".

Такое соседство, по понятным причинам, не нравится местным жителям – они это терпят годами. Кто-то пытается судиться, кто-то ругается и требует раздать собак, кто-то терпеливо ждет разрешения ситуации, но несладко приходится всем.

-Я живу под ней, каждый день слышу лай. У меня подтеки на кухне. Вызывала управляющую компанию, все снято, в электронном виде отправлено. Прошло больше месяца, как ей перекрыли воду. Уже давно воюем с ней – и в администрацию обращались, и в полицию. Вызывали отлов. Некоторых собак забрали, но она снова несет и несет. Никакой тишины,- рассказала многодетная мать Екатерина, которая живет прямо под собачьим концлагерем.

- С этой женщиной мы 4 года ведем войну. Сюда подключена уже прокуратура, администрация нашего района. Вся полиция и все ветеринары Арзамаса в курсе. Были у нее и кусачие собаки, но полгода назад их увезли, когда ее не было дома, - рассказала другая соседка Марины.

По словам волонтера, сколько ни писалось жалоб, а действенные рычаги влияния на собачницу найти сложно – женщина больна шизофренией и соответствующая справка у нее имеется.

- Часто лежит в психиатрической больнице. Ведет себя специфически. Не знаю зачем, но ездит в Нижний Новгород и возит с собой щенков в пакетике. Эту всю историю надо доводить до суда и отправлять женщину на принудительное лечение. И чтобы суд вынес решение о запрете ей заводить животных. Боюсь только, что собак из ее квартиры усыпят, - откровенно говорит Лара.

К слову, собаки хоть и бывают на улице, но в целом они не в лучшем состоянии. У щенков налицо истощение и генетические заболевания. Помимо этого, может оказаться еще множество болезней.

- Там был еще один щенок. У него хвостик, как у поросенка – завитый и не двигается вообще. Все они какие-то такие горбатенькие, странные. Не хочу и думать, что привело к таким мутациям. Тот щенок, которого мы забрали, находится сейчас на лечении в Нижнем Новгороде. У него нашли демодекоз (паразитарное поражение кожи, ведущее к облысению, прим.) и сильное истощение. Щенок весит 1,3 килограмма, это очень мало. Остальное покажут результаты анализов. Арзамасским волонтерам удалось забрать еще одного щенка, ждем его прибытия, - заключила Лара.

Щенок с "поросячьим" хвостиком. Фото предоставило сообщество волонтеров "Зоопатруль".

Вокруг этой истории оказалось много неравнодушных людей, пока одни волонтеры занимаются лечением вызволенных из концлагеря собак и организовывают сборы средств в своих группах, другие помогают местным жителям писать заявления во все инстанции, чтобы дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки.

Ранее сообщалось, что элитный нижегородский питомник оказался тюрьмой для далматинцев и биглей.