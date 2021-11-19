«Моча течет прямо с потолка»: Элитный нижегородский питомник стал тюрьмой для собак и головной болью местных жителей

В этой квартире содержат собак. Фото предоставила Лара Саплина.

Нижегородцы все пристальнее стали обращать внимание на халатное обращение с домашними животными. Так, в Дзержинске местные жители забили тревогу - из квартиры на улице Чапаева постоянно доносится жалобный собачий лай и вой. По словам соседей, хозяйка заперла там несколько далматинцев и биглей, и навещает их только для того, чтобы покормить. Жителям всего подъезда приходится круглосуточно мириться с нестерпимым запахом экскрементов, а в квартире под собачьей «тюрьмой» по потолку сочится характерная желтовато-коричневая пахучая жидкость. Написано несколько обращений в различные инстанции, но хозяйка квартиры продолжает истязать и животных, и соседей своим безразличным отношением.

Следы подтеков на потолке в квартире на 1 этаже. Фото предоставила Лара Саплина.

- Это от собак каждую ночь, - говорит хозяин квартиры на первом этаже и показывает пятна на потолке, - Мы не можем спать. Лай стоит очень сильный. Каждый день слышно визг собак. Я эту женщину (хозяйку - прим.ред) ни разу не видел.

Собак отлично слышно и на четвертом этаже, где живет ребенок с ДЦП, проходящий лечение у психиатра. У мальчика по ночам бессонница и судороги, ему выписывают все новые лекарства. Шум от собак, конечно, не идет на пользу его здоровью.

- У нас вентиляция рядом в комнате проходит, все очень хорошо слышно. Если ребенок не выспится, у него начинаются всплески агрессии, начинает себя кусать и бить, - рассказала мама мальчика.

На место приехали волонтеры движения «Зоопатруль» и специалисты-кинологи. Как рассказала «Комсомолке» волонтер Лара Саплина, собачью «тюрьму» в квартире организовала известная среди заводчиков хозяйка питомника далматинцев и биглей Татьяна Н. Ее собаки не раз брали призы на престижных выставках. Сложно поверить, что Прайм, Венди, Фифа, Кьяра и Мира, которые красуются на странице питомника в соцсетях, на самом деле содержатся вот в таких условиях.

Страница питомника в соцсетях. Скриншот.

- Она подтвердила, что это ее квартира, сказала, что у нее там все хорошо. С нами она особо-то и не общалась, убегала от нас, - рассказала Лара.

Александр - знакомый Татьяны из соседнего дома. Раньше они вместе гуляли с собаками. Но после того, как питомцы Татьяны начали играючи задевать местных детей, на нее ополчился весь подъезд и прогулки прекратились. Сходящих с ума от скуки четвероногих стало так хорошо слышно, что и сам Александр начал писать заявления в полицию с целью отселить собак. Стражи порядка приходили, брали показания, но тогда добиться выселения собак не получилось.

— Все это тянется уже восемь лет. Примерно в 6:30 происходит утренняя кормежка, собаки несутся, как табун лошадей, и все это слышат. По большому счету, отдохнуть нам не дают. Заканчивается все в 12 ночи, но и позднее нет-нет да и подвывают. Она на них орет: «Заткнись, Мира!», да еще и с матом. В этой квартире все «козырные» собаки, - добавил Александр.

Вопреки словам волонтеров, в Национальном клубе породы отмечают, что эти собаки находятся в отличном состоянии, они в правильном весе и полностью соответствуют породе. Однако обещали контролировать.

- Я была шокирована, что это квартира известного заводчика далматинов и биглей со стажем больше 10 лет. Она топовый хэндлер, ее собаки - чемпионы мира. Со своей стороны могу сказать, что далматины и бигли - собаки-гончие. Они должны находиться на псарне. Условия их жизни должны быть другими, если культивировать породу. Как и все собаки, они должны выгуливаться, получать больше общения с человеком. Такие условия, как здесь, мы не можем приравнивать к элитному питомнику. Уже был подобный опыт с множеством собак в квартире. Грустно ставить в один ряд живодерку со справкой, чью квартиру в итоге продали, и элитного заводчика, - заметила руководитель по кинологической работе НРО КЦ «Собаковод» Елена Рябинина.

- Для таких крупных собак люди покупают частные дома. Собаки могут находиться и в вольерах, и в домах, но это не должно мешать соседям. И с собаками все-таки должен жить хозяин, а она там не живет. Безнадзорная собака создает там шум. Нужно чтобы завели уголовное дело, ведь собаки воют и это мешает людям жить, - считает Лара Саплина.

Мы попытались созвониться с Татьяной, чтобы узнать от нее, сколько правды в словах соседей, и каковы ее дальнейшие действия. Женщина долго не отвечала на звонки, а когда узнала, о чем пойдет разговор – молча бросила трубку. В пресс-службе регионального МВД «Комсомолке» подтвердили, что в отдел полиции №2 по Дзержинску поступило сразу несколько заявлений от местных жителей по поводу нарушения содержания домашних животных, тишины и покоя граждан.

- В отношении хозяйки квартиры по фактам нарушения тишины сотрудниками полиции составлено два административных протокола по части 1 статьи 2.1 КоАП Нижегородской области «Нарушение тишины и покоя граждан». Материалы по фактам нарушения правил содержания животных направлены по компетенции в администрацию Дзержинска для дальнейшего рассмотрения, - сообщили в пресс-службе.

Сегодня, 19 ноября, стало известно, что женщина начала вывозить собак и шума стало немного меньше. Соседи к этому относятся скептически. Они подозревают, что как только шумиха вокруг этой истории утихнет, собаки вернутся в квартиру.