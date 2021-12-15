«Ледяные цветы» распустились на Оке в Нижегородской области

«Ледяные цветы» на реке обнаружили в субботу, 11 декабря. Фото: https://www.instagram.com/shtaler/

«Ледяные цветы» вновь распустились в Нижегородской области, в этот раз уникальное природное явление обнаружили на замерзшей Оке. Многим нижегородцам удалось увидеть собственными глазами «цветы», похожие на большие снежинки, и запечатлеть их на фотографии, чтобы поделиться в социальных сетях.

«Цветы» образуются на тонком слое льда, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется в виде кристаллов. Фото: https://www.instagram.com/shtaler/

- Всю прошлую неделю ждала, когда же на реках встанет лёд. В четверг по Оке проплывали «айсберги», но лёд ещё не стоял. А уже в субботу сделаны эти фотографии, - написала нижегородка Наталья в инстаграме.

Явление очень красивое. Фото: https://www.instagram.com/shtaler/

Безусловно, повезло и тем, кто увидел это чудо в лучах заходящего солнца, ведь не задержать взгляд на просторе белоснежных и переливающихся «цветов», расстилающихся впереди, было сложно.

Явление возникает при большой разнице температуры воздуха и воды. Фото: Павел Александрович

«Ледяные цветы» – достаточно редкое гидрометеорологическое явление, которое возникает при большой разнице температуры воздуха и воды. «Цветы» образуются на тонком слое льда в безветренную погоду, когда вода из перенасыщенного влагой воздуха конденсируется в виде кристаллов на поверхности. Однако едва толщина льда увеличится и температуры сбалансируются, то явление исчезает.

«Ледяные цветы» – достаточно редкое гидрометеорологическое явление. Фото: https://www.instagram.com/shtaler/

- Как удивителен этот мир, это необычная красота, - прокомментировала увиденное местная жительница Юлия Щепеткова.

Другие горожане с ней согласились и оставили множество приятных отзывов под публикацией, в которых восторгались «ледяными цветами» и их красотой.

Безусловно, повезло тем, кто увидел это чудо в лучах заходящего солнца. Фото: Павел Александрович

Напомним, что необычные природные явление стали все чаще становиться главной темой для обсуждений нижегородцев. Так, прошлой зимой на поверхности Волги лед застыл в форме аккуратных округлых блинчиков.

«Ледяные цветы» выглядят впечатляюще. Фото: Андрей Куклев

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