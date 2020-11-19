«Ледяные блинчики» на Волге удивили нижегородцев

Блинчатый лед - достаточно редкое гидрометеорологическое явление. Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Необычную картину смогли наблюдать на днях нижегородцы на поверхности Волги. На узком участке реки лед застыл в форме аккуратных округлых блинчиков. Фотографиями очевидцы поделились в телеграм-канале "Нижний №1".

Блинчатый лед, или ледяные блинчики - это достаточно редкое гидрометеорологическое явление. Оно возникает, когда температура воздуха понижается до нуля градусов, и на поверхности воды появляется тонкая ледяная пленка. Иногда в процессе участвует падающий снег. При этом главным «ингредиентом» в «рецепте приготовления» ледяных блинчиков является ветер, который образует на воде небольшие волны, в результате чего ледяная корка разбивается на отдельные фрагменты. Затем холодная вода шлифует льдинки, придавая им округлую блиноподобную форму.

Напомним, вчера нижегородцы обсуждали в сети другое необычное явление. Пассажиры канатной дороги «Нижний Новгород - Бор» сделали с высоты фотографии небольшого озера в волжской пойме, на застывшей поверхности которого отчетливо видно кричащее лицо. Многие даже увидели в нем знаменитую картину Эдварда Мунка «Крик».

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