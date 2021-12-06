Больной шизофренией мужчина «заминировал» школу и детский сад в Нижнем Новгороде

Злоумышленник позвонил с мобильного телефона и сообщил о "теракте". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минувшая пятница выдалась напряженной для служб экстренного реагирования Нижнего Новгорода. Как сообщили «КП - Нижний Новгород» в правоохранительных органах, в 7:57 утра по каналу 102» поступил звонок с мобильного телефона. Мужчина на другом конце провода любезно представился Виктором Б. (имя изменено, прим.) и сообщил, что в школе №96 и в детсаду №82 вскоре произойдет теракт. Эти два образовательных учреждения расположены в Канавинском районе буквально впритирку друг к другу. Все экстренные службы моментально были оповещены о вероятной угрозе.

Из школы №96 эвакуировано 25 взрослых и 340 детей, а из детского сада — 133 ребенка и 25 взрослых. С 8:10 до 10:25 оперативники проводили обследование этих зданий с применением средств радиосвязи.

- Взрывчатых веществ, взрывчатых устройств и бесхозных предметов обнаружено не было, - сообщил собеседник «КП - Нижний Новгород».

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого и доставили в районный отдел полиции. Им оказался 43-летний местный житель, страдающий от шизофрении. У мужчины имеется справка, подтверждающая этот диагноз. Кроме того, до апреля текущего года он проходил лечение в психиатрическом диспансере. Примечательно, что сообщая о якобы грядущем теракте, злоумышленник назвал собственные имя и фамилию. Он живет в многоквартирном доме в 10-15 минутах ходьбы от учреждений, которые после его звонка эвакуировали. Дети и внуки его соседей вполне могут посещать школу на Обухова, 52 и детсад на Зеленодольской, 50. Задержанный не отрицает, что звонил в полицию. Решение по материалу пока не принято, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что мужчина «заминировал» три торговых центра в Нижнем Новгороде и требовал 50 млн рублей.