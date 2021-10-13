«Я заминировал три торговых центра и требую 50 миллионов»: Очередной «шутник» переполошил Нижний Новгород сообщением о бомбе

В Нижнем Новгороде лжетеррорист "заминировал" торговые центры и потребовал 50 миллионов рублей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Недавно в Нижнем Новгороде в очередной раз эвакуировали людей из торговых центров. Причиной тому стало письмо, которое пришло на электронную почту силового ведомства вечером 26 сентября. Как рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, автор послания обещал взорвать три крупных ТЦ, если не будут выполнены его требования.

-Я хочу сообщить вам о взрывном устройстве в двух ТРК и одном ТРЦ: «Фантастика», «Небо» и «Рио» в Нижнем Новгороде. Взрывное устройство находится в одном из мусорных контейнеров. Как это сообщение поступит вам на почту, таймер автоматически сработает, - говорилось в письме.

Далее лжетеррорист выдвинул требования: 50 миллионов рублей на банковский счет директора одного из крупных российских банков. «У вас есть время до завтра 10:00», - уточнил он.

Переводить миллионы на счет директора банка никто, конечно, не стал, а вот сообщение о минировании спецслужбы принялись отрабатывать сразу же. В тот вечер было эвакуировано 1200 человек из «Неба» и 1400 человек из «Фантастики». В «Рио» на Московском шоссе эвакуация не проводилась по решению администрации ТРЦ.

К счастью, сообщение оказалось чьей-то глупой шуткой. Торговые центры обследовали правоохранители и кинологи со служебно-розыскными собаками, но взрывчатых веществ и взрывных устройств так и не нашли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».